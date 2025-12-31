La strada che ogni anno “sorge” tra muri di neve alti 20 metri, è spettacolare: dove si trova

Getty Images Il Corridoio della Neve di Tateyama mostra pareti alte fino a 18 metri

È aperto solo poche settimane all’anno, da metà aprile (circa dal 15) a metà giugno (circa fino al 20). Eppure, tutto il mondo ne parla, e non potrebbe essere altrimenti: il Corridoio della Neve di Tateyama, tratto della Tateyama Kurobe Alpine Route, presenta delle spettacolari pareti di neve, in grado di raggiungere anche i 18 metri di altezza. Situato nella zona di Murodo, nella prefettura di Toyama, richiama frotte di turisti, e le fotografie circolanti in rete alimentano il passaparola. Il fatto che questa apertura sia così limitata nel tempo aumenta la corsa a “esserci”, soprattutto nei fine settimana, quando gruppi organizzati arrivano in pullman per concentrare la visita in poche ore.

Un itinerario tanto breve quanto intenso

Una volta raggiunta la Stazione Dentetsu Toyama, si procede lungo il percorso alpino con una combinazione obbligata di mezzi – treno, funivia e autobus – fino a Murodo per un viaggio dalla durata di circa due ore e mezzo. In alternativa, si può percorrere il sentiero opposto, partendo da Ogizawa (Prefettura di Nagano), nella città di Omachi. Questa struttura a tappe rende l’accesso ben scandito, dove ogni mezzo ha orari fissi e in quelli centrali della giornata si registrano spesso comitive numerose in transito.

Avvalendosi di spazzaneve industriali guidati mediante il GPS, squadre dedicate creano ogni anno un tratto di circa 500 metri, fino a ottenere un canale percorribile con muri verticali di neve ai lati. Sebbene il tragitto richieda l’ausilio degli autobus, per molti visitatori il punto centrale dell’esperienza consiste nella camminata a piedi in alcuni punti, dai quali è possibile fotografare le pareti. Nei giorni limpidi è netto il contrasto visivo tra il cielo azzurro sopra e il bianco uniforme attorno.

I consigli degli operatori

Anche se il momento ideale per ammirare il corridoio al massimo splendore è fine aprile, quando le pareti si fanno più alte e compatte, gli inizi di giugno favoriscono la camminata, dato il clima più mite. Le agenzie di viaggio inseriscono abitualmente il Corridoio della Neve tra le attrazioni imperdibili della Tateyama Kurobe Alpine Route, insieme al panorama delle vette attorno a Murodo. Potendosi presentare file per gli autobus e l’accesso alle zone pedonali nelle ore di punta, si consiglia di arrivare presto e verificare gli orari aggiornati in anticipo.

Molti operatori suggeriscono fasce mattutine, prima delle 10, per limitare le attese, mentre invitano a non improvvisare. Perché, ok, in media la camminata dura pochi minuti, prima di risalire sull’autobus e di rimettersi in marcia, ma sul posto senza scarpe adeguate e abbigliamento caldo tende a compromettere in parte il piacere della permanenza, perché lo spazio di sosta è esposto al vento, pure nelle giornate soleggiate.

In definitiva, il Corridoio della Neve rappresenta un’esperienza breve, stagionale e ad alto impatto visivo. A differenze delle abituali escursioni di trekking o di visite prolungate, si concentra in un intervento di tempo molto limitato, giustificato dalla possibilità di ammirare l’altezza della neve in prima persona. Gli amanti delle fotografie e dei contenuti difficili da trovare altrove tendono a volerlo provare almeno una volta nelle loro vite.