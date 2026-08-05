Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages/Ufficio Stampa Bugatti Cristiano Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno

Ci sono personaggi che qualunque cosa facciano diventano automaticamente notizia, e Cristiano Ronaldo è uno di quelli. Stavolta, però, è difficile dargli torto: ha condiviso sui social tre fotografie del proprio garage con una didascalia tanto semplice quanto eloquente: “I miei giocattoli”. Migliaia di commenti, milioni di visualizzazioni, decine di articoli. Il motivo è abbastanza ovvio: quando i giocattoli in questione valgono decine di milioni di euro e portano nomi come Ferrari, Bugatti e McLaren, la curiosità è automatica e del tutto comprensibile.

Il sogno di ogni appassionato

Nelle foto si riconosce CR7 seduto su una Ferrari Monza SP2, mentre sullo sfondo si intravedono una serie di gioielli da collezione: una Daytona SP3, una GTC4 Lusso, una Bugatti Veyron Grand Sport e una Mercedes-AMG One. Solo guardando queste cinque vetture, il valore complessivo supera abbondantemente i dieci milioni di euro. Ma il punto non è solo il denaro, con uno stipendio attuale da 200 milioni l’anno, oltre a una carriera fatta di stipendi a vari zeri.

Grande la passione verso Bugatti, tra i gioielli più preziosi della collezione spicca la Centodieci, uno dei modelli più esclusivi al mondo, prodotto in soli 10 esemplari. Il valore supera gli 8 milioni di euro, la potenza arriva a 1.600 CV e la velocità massima supera i 380 km/h. Nel suo garage c’è anche la Bugatti Chiron, capace di oltre 1.500 CV.

In totale, Ronaldo possiede circa 40 vetture di lusso e hypercar rare, per un valore complessivo stimato tra 3,2 e 5,2 miliardi di scellini kenioti, equivalenti intorno ai 20 e i 30 milioni di euro circa. Accanto alle hypercar più estreme, non mancano auto più “quotidiane” ma comunque di altissimo livello, come la Lamborghini Aventador, la Ferrari Purosangue, la Porsche 911 Turbo S e la Mercedes-AMG G 63 Cabriolet realizzata da Refined Marques.

Ronaldo ha dichiarato in un’intervista che spesso non guida tutte le auto che possiede, ammettendo che alcune sono più da collezione e da ammirare in garage che da usare quotidianamente. È un confine sottile quello tra la passione e il collezionismo puro, ma nel suo caso le due cose sembrano convivere senza troppe contraddizioni.

Una grande assente

Chi conosce la storia automobilistica di Ronaldo sa che nella sua collezione ha figurato anche il pezzo più raro e costoso mai prodotti da Bugatti: la Voiture Noire, commissionata nel 2019 come omaggio alla Type 57 SC Atlantic degli anni Trenta e venduta per circa 11 milioni di euro. Solo un esemplare al mondo, e per un periodo è stato di Cristiano Ronaldo.

La Voiture Noire, però, nelle foto del garage condivise sui social non appare da nessuna parte e questa assenza ha alimentato non poche discussioni online. Non è chiaro se Ronaldo l’abbia ceduta o semplicemente non abbia voluto includerla nello scatto, ma la sua mancanza è stata notata immediatamente dai più attenti.

La collezione di Cristiano Ronaldo supera ormai le 40 vetture, al punto che il campione ha ammesso in un’intervista dello scorso anno di aver “perso il conto” dei modelli e di non riuscire a guidarli da mesi. Il che, detto da chiunque altro, suonerebbe come una provocazione. Detto da lui, sembra quasi una confessione sincera.