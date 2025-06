Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybertruck avvistato in un lago

C’è chi col pick-up ci porta la legna, chi ci va a caccia e chi, come il nostro “eroe” di giornata, ci attraversa direttamente un lago. Se poi il pick-up in questione è un Tesla Cybertruck, la faccenda diventa virale in mezza giornata. In Texas, un esemplare del famigerato veicolo è stato pizzicato mentre se ne andava tranquillo tra le acque del lago Grapevine. Il video, finito su TikTok grazie a jesusgrimaldo97, ha fatto il pieno di visualizzazioni in un attimo. Migliaia di appassionati di motori (e di Elon Musk) si sono riversati nei commenti tra “wow” e “ma è legale?”. Il mezzo argentato si vede chiaramente avanzare lento ma sicuro, con l’acqua quasi prossima a inghiottire il cofano senza esitazioni.

Modalità Wade

La star della scena è la famosa modalità Wade, un trucchetto firmato Tesla per trasformare il Cybertruck in una specie di mezzo anfibio. Un assetto pensato apposta per attraversare fiumi, torrenti o, come in questo caso, un bel lago texano. Non è un sottomarino, ok, ma ci va vicino, purché le batterie e i componenti elettrici siano sigillati bene a sufficienza. E a quanto pare, almeno stavolta, ha funzionato.

Tesla è avvezza a queste trovate: Musk stesso, anni fa, aveva stuzzicato i fan promettendo un Cybertruck “capace di galleggiare per brevi distanze”. E se Elon sa fare bene una cosa, quella è trasformare in realtà i meme. Mentre il video gira dappertutto, impazza il sogno di usarlo per attraversare un fiume durante un campeggio selvaggio o di farsi beffe dei SUV tradizionali quando piove troppo forte.

Acqua domata

Gli ingegneri Tesla raccomandano di usare la modalità Wade con un minimo di criterio: nessun invito a buttarsi in mare aperto o di concedersi una gita in spiaggia. Serve per guadi, tratti fangosi, strade allagate. Però vallo a spiegare agli spettatori che pregustano il remake di Mad Max nel cortile di casa. Dopo la prima pubblicazione, profili come @llastexas_tv e @dallasmicdup hanno rimbalzato il video ovunque, raccogliendo commenti di ogni tipo: degli utenti definiscono il Cybertruck “una bestia”, certi lo considerano “un giocattolo costoso che finirà in panne al primo temporale serio”. La verità probabilmente sta nel mezzo: l’esperimento funziona, ma non fa miracoli.

Resta un fatto: tra linee spigolose, carrozzeria in acciaio inossidabile e le trovate da veicolo sci-fi, Cybertruck continua a farsi notare. Qualcuno lo ama, lo idolatra come un manifesto di libertà su ruote. Qualcun altro lo detesta, lo vede alla stregua di un inutile carro armato urbano. Ma nel frattempo lui passa dove gli altri affondano. Per i fan, è l’ennesima prova di quanto Tesla spinga i limiti, stuzzichi l’immaginazione estrema delle masse (si fa per dire: la versione economica sfiora i 70.000 dollari). E, inutile negarlo, un Cybertruck che sguazza in un lago fa più effetto di mille spot patinati. Di certo, se prima qualcuno lo considerava un giocattolo da quartiere chic, adesso dovrà ricredersi. L’acqua, da sempre nemica giurata dei motori, stavolta è stata domata. E magari la prossima sfida sarà vederlo galleggiare davvero. Con Elon, mai dire mai.