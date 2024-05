Tesla Cybertruck è il mitico pick-up elettrico dalla linee futuristiche che per la prima volta sarà visibile in Italia, in occasione del Motor Valley Fest

Fonte: Ufficio Stampa Tesla Debutto italiano per il Tesla Cybertruck

Non si può non dire che il Tesla Cybertruck non faccia notizia. Il pick-up americano è un oggetto che attira sempre molto attenzione su di sé, anche grazie alle sue linee fuori dal comune, piombate da qualche strano pianeta lontano. In realtà, questo bizzarro veicolo deve le sue forme a qualche idea futuristica, ma adesso è più attuale che mai ed è arrivato anche in Italia. Infatti, gli appassionati e i curiosi potranno ammirarlo a Modena, in occasione del Motor Valley Fest, attivo dal 2 al 5 maggio. Per il veicolo di Tesla, però, le date buone sono il 4 e 5 maggio.

Una campagna per farsi conoscere

Tesla ha annunciato che nelle prossime settimane il Cybertruck sarà presentato in luoghi ed eventi selezionati del Vecchio Continente, a seguito della campagna Cyber Odyssey. Il debutto assoluto nel nostro Paese, come anticipato, è al Motor Valley Fest di Modena, sabato 4 e domenica 5 maggio. Niente paura, però, perché saranno tante altre le opportunità per posare gli occhi su questo mezzo durante l’anno.

A partire da questa settimana e fino al 7 luglio, si registreranno oltre 100 tappe per scoprire Cybertruck in 20 Paesi diversi lungo tutta l’Europa. I luoghi e gli eventi della Cyber Odyssey sono disponibili direttamente sul sito di Tesla. Per chi se lo chiedesse, la conferma del design stravagante del Cybetruck viene direttamente dalla Casa madre: “Trae ispirazione dall’estetica cyberpunk, in particolare quella dei film Blade Runner e La Spia Che Mi Amava. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile laminato a freddo 30X super resistente, che offre protezione dalle ammaccature e dalla corrosione per molto tempo. Ben oltre gli standard del settore”.

Tesla Cybertruck, anche ad alte prestazioni

Il pick-up Tesla Cybertruck (amato anche da Lady Gaga) è un concentrato di emozioni. Esiste, infatti, anche una versione ad alte prestazioni, chiamata Cyberbeast, che è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e mantiene la stabilità ad alte velocità. Probabilmente si tratta del pick-up più rapido di tutto il pianeta. Peccato che tutta questa esuberanza, esclusività e propensione a stupire sia ad appannaggio solo degli automobilisti del Nord America. Purtroppo, la commercializzazione in Europa, nonostante questo prossimo tour, non è ancora stata messa in cantiere. Magari, le cose cambieranno. Chissà.

Intanto, sono molteplici le soluzioni tecniche che rendo il Cybertruck davvero speciale. “Le sospensioni pneumatiche adattive di serie sono in grado di regolarsi in una manciata di millisecondi per ottimizzare la guida e la manovrabilità”, spiega ancora Tesla. “Grazie al sistema steer-by-wire e allo sterzo posteriore, Cyberbeast offre la maneggevolezza di un’auto sportiva e un raggio di sterzata migliore rispetto alla maggior parte delle berline. Nel pianale di carico trovano posto due prese da 120 V e una da 240 V, per permettere il collegamento ovunque ci si trovi. Per la prima volta, la tecnologia Powershare di Tesla consente il trasferimento bidirezionale dell’energia per ricaricare qualsiasi dispositivo o altri veicoli elettrici. E persino alimentare un’abitazione tramite la presa di ricarica“, spiegano i tecnici di Tesla. Insomma, tutte premesse per qualcosa di appetitoso che si potrà vedere nei prossimi giorni nella capitale della velocità italiana, Modena.