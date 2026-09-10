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Una Ferrari Purosangue non è esattamente l’auto che viene in mente quando si pensa a un viaggio estremo. Eppure un proprietario tedesco ha deciso di trasformare la supercar italiana in una vera auto da spedizione, attraversando il continente americano dall’Argentina fino all’Alaska. La protagonista dell’impresa è una Purosangue acquistata da un appassionato tedesco conosciuto online come Em Jay. Un esemplare tutt’altro che trattato con i guanti: oggi ha già percorso oltre 80.000 chilometri, molti dei quali su strade particolarmente impegnative.

Dalla Patagonia all’Alaska

L’avventura è iniziata all’inizio del 2025. Prima della partenza, la Ferrari è stata equipaggiata con pneumatici specifici da fuoristrada, sostituendo le gomme originali. La vettura è stata quindi spedita via mare in Sud America e ha iniziato il viaggio da Montevideo. L’obiettivo era ambizioso: attraversare il continente americano da sud a nord, affrontando alcuni dei percorsi più difficili del continente, fino a raggiungere Deadhorse, in Alaska.

A bordo della Purosangue c’erano Em Jay e il suo inseparabile compagno di viaggio, il cane Rico. Il viaggio, però, è stato tutt’altro che semplice.

Un incidente e mesi di attesa

Durante la prima traversata la Ferrari è stata coinvolta in un incidente che ha costretto il proprietario a fermarsi per diversi mesi. La Purosangue è stata infatti affidata a un centro autorizzato Ferrari per le riparazioni. Una volta tornato in strada, Em Jay ha ripreso il viaggio affrontando altre difficoltà, fino a completare la traversata e arrivare in Alaska.

Ma l’impresa non era ancora finita.

Il proprietario ha infatti deciso di ripetere il percorso con un obiettivo ancora più ambizioso: tentare di stabilire un record di percorrenza tra il Sud America e l’Alaska. Il tentativo non è andato a buon fine, soprattutto a causa di alcune strade chiuse che hanno rallentato pesantemente il viaggio.

Una Ferrari usata come un fuoristrada

Il dato più sorprendente è probabilmente quello relativo al chilometraggio. La Purosangue ha già superato gli 80.000 km, una distanza considerevole per una vettura di questo tipo e soprattutto considerando le condizioni in cui è stata utilizzata.

La Ferrari è stata infatti sottoposta a percorsi molto accidentati e ha dovuto fare i conti anche con rifornimenti di carburante di qualità non sempre all’altezza delle esigenze del suo V12 aspirato da 6,5 litri e 725 CV.

Ferrari, quando presentò la Purosangue nel 2022, aveva evitato accuratamente di definirla un SUV. La vettura è una quattro porte e quattro posti a trazione integrale, ma nasce con una filosofia molto diversa da quella di modelli come Lamborghini Urus o Porsche Cayenne.

Em Jay, però, sembra aver trovato un modo decisamente originale per mettere alla prova questa Ferrari.

E non è ancora finita: il proprietario ha intenzione di affrontare nuovamente la traversata del continente americano.