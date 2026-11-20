Supercar e SUV di lusso, per una volta, possono aspettare: Diletta Leotta compare in compagnia di un'automobile italiana che ha fatto la storia su ruote

Getty Images Diletta Leotta con un mito italiano su ruote

Che sia per i programmi televisivi, calcistici o meno, o per le campagne pubblicitarie, Diletta Leotta buca lo schermo da anni. E può anche capitare di vederla insieme a una figura riconoscibilissima su strada come la Fiat Panda 4×4, quanto di più opposto all’esercito di supercar e SUV di lusso che spesso accompagnano le celebrità. Tra gli ospiti di Meravigliosamente, lo spettacolo dedicato a Sal Da Vinci in onda venerdì 20 novembre in prima serata su Rai Uno, la conduttrice si è prestata a uno shooting fotografico accanto al mito italiano su ruote.

Lo shooting fotografico insieme alla Fiat Panda 4×4

La presenza della Panda 4×4 nel servizio offre uno spunto interessante, perché il piccolo fuoristrada torinese non corrisponde all’identikit abituale dei mezzi di rappresentanza. Ma le dimensioni contenute e la meccanica, capace di esaltarsi sui percorsi insidiosi, ne hanno decretato il successo su vasta scala, persino tra i campioni del calcio come Roberto Baggio, un ambiente che Diletta Leotta, volto di Dazn da anni, conosce fin troppo bene.

Del resto, non è obbligatorio ricorrere a carrozzerie sgargianti in una fotografia automobilistica. Messa in un contesto adeguato, una vettura popolare del passato può rivelarsi un elemento forte della composizione, a maggior ragione se nella mente dell’osservatore scatta l’associazione a ricordi e atmosfere felici.

Nel caso della Panda 4×4, il richiamo è immediato. La sua sagoma squadrata e le proporzioni compatte appartengono a un’epoca nella quale la praticità aveva la precedenza su schermi e dotazioni elettroniche. Tuttavia, il mezzo va considerato un elemento del servizio fotografico, evitando di attribuire a Leotta la proprietà della vettura.

La storia del piccolo mito italiano

L’ingresso in scena della 4×4 risale al 1983. Tre anni prima il modello base, definito nelle linee da Giorgetto Giugiaro, approdò sul mercato e Fiat pensò che fosse arrivato il momento di realizzare una versione off-road. Ma non era sola in questa sua avventura: l’austriaca Steyr-Puch si occupò di sviluppare il sistema di trazione integrale inseribile, così da permettere all’utilitaria di affrontare anche sterrati e strade innevate. Al debutto montava un motore a benzina di 965 cc da 48 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

Lunga meno di tre metri e mezzo, con un abitacolo spartano e una meccanica semplice, conquistò soprattutto gli abitanti delle zone di montagna e delle campagne, dove avere quattro ruote motrici risolveva parecchi problemi, specie d’inverno. La prima generazione rimase in produzione fino al 2003 e ancora oggi conta numerosi estimatori, con i collezionisti alla ricerca degli esemplari meglio conservati, specie nelle versioni particolari e negli allestimenti ormai difficili da trovare.

Meravigliosamente: lo speciale su Rai Uno dedicato a Sal Da Vinci

Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Ma anche comici, da Rocco Papaleo a Enrico Brignano. In onda su Rai Uno a partire dalle 21.30, lo speciale Meravigliosamente omaggia i 50 anni di carriera di Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo. Alla serata parteciperà pure Diletta Leotta, così come Bianca Balti e Iaia Forte, queste ultime nelle vesti di co-conduttrici. E la Panda 4×4? Il suo fascino continua a resistere al passare delle generazioni. E ritrovarla accanto a un volto celebre è la prova di quanto un’automobile nata per essere economica e funzionale possa ancora attirare l’attenzione.