Le donne italiane scelgono SUV compatti e auto ibride, puntando su praticità, efficienza e sostenibilità in un mercato sempre più consapevole

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Donne e auto: dominano SUV compatti e ibride

Nel 2025 le donne hanno rappresentato oltre il 41% degli acquisti di auto nuove in Italia. Un dato che racconta un ruolo sempre più attivo e consapevole nelle scelte di mobilità. Eppure, accanto a questa crescita, resta ancora un divario nella spesa media, che continua a essere inferiore rispetto a quella degli uomini. Non si tratta però solo di numeri. Dietro queste percentuali si nasconde un cambiamento culturale, fatto di preferenze sempre più definite e orientate verso soluzioni pratiche, efficienti e sostenibili.

SUV compatti e utilitarie: praticità prima di tutto

Se c’è un segmento che conquista il pubblico femminile, è quello dei SUV compatti che segnano il 37,7% delle vendite. Piacciono perché offrono una posizione di guida rialzata, una buona visibilità e dimensioni ancora gestibili nel traffico cittadino. Non troppo grandi, ma nemmeno sacrificati negli spazi interni: il compromesso ideale per l’uso quotidiano.

Accanto ai SUV, continuano a difendersi bene anche le utilitarie, soprattutto nelle grandi città. Facili da parcheggiare, più economiche nei consumi e nei costi di gestione, le citycar rappresentano ancora una scelta concreta per chi vive la mobilità urbana ogni giorno. In generale, emerge una tendenza chiara: la scelta dell’auto non è guidata solo dall’estetica o dalla moda, ma da un equilibrio tra funzionalità, comfort e costi.

Crescono le auto ibride

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’alimentazione. Le donne italiane stanno mostrando un interesse sempre maggiore verso le auto ibride, che nel 2025 hanno raggiunto una quota del 44,3% tra le preferenze. Un dato significativo, soprattutto se confrontato con il calo delle motorizzazioni a benzina. L’ibrido viene percepito come una soluzione meno impattante rispetto ai motori tradizionali, ma senza le ansie legate all’autonomia o alla ricarica tipiche dell’elettrico puro.

Anche le auto elettriche stanno crescendo e in modo vistoso – quasi raddoppiando al 5,6% – segno che il cambiamento è in corso. La sensibilità verso i temi ambientali è evidente, ma resta forte l’attenzione alla praticità d’uso e ai costi complessivi.

Colori neutri, ma con qualche sorpresa

Anche sul fronte estetico emergono tendenze interessanti. Le donne italiane continuano a preferire colori neutri, con il bianco e il grigio che dominano nettamente le classifiche. Scelte che riflettono un gusto sobrio, ma anche una certa attenzione al valore nel tempo dell’auto. Non manca però qualche segnale di cambiamento. Negli ultimi mesi, infatti, si registra una crescita delle tonalità verdi, spesso associate ai modelli più moderni e sostenibili. Una scelta che, in qualche modo, vede l’auto anche come un’estensione della propria identità.

Un mercato in evoluzione

Guardando nel complesso, il mercato dell’auto al femminile in Italia sta vivendo una fase di trasformazione. Le donne non solo acquistano di più, ma lo fanno con maggiore consapevolezza, privilegiando soluzioni equilibrate e intelligenti. Il successo dei SUV compatti ibridi non è casuale: rappresenta la sintesi perfetta tra esigenze quotidiane e nuove sensibilità ambientali.

Resta ancora il tema del gap di spesa, che potrebbe ridursi nei prossimi anni con una maggiore offerta di modelli accessibili e tecnologicamente avanzati. Ma una cosa è certa: il contributo femminile nel mercato automotive è sempre più centrale, e le scelte delle donne stanno già influenzando le strategie dei costruttori.