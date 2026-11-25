Doris Lacombe ha attraversato undici Paesi in sette mesi con una Yamaha 125, dimostrando che non è mai troppo tardi per vivere una grande avventura

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock A 81 anni attraversa l’Africa in moto: un viaggio incredibile

C’è chi a 81 anni si gode la pensione, trova hobby o passa i pomeriggi con i nipoti. Ma al mondo c’è anche Doris Lacombe, che a quell’età ha deciso di salire su una moto per la prima volta e di percorrere la bellezza di 19.400 km su due ruote. Dall’Africa fino alla Francia, in sella a una semplice 125. Un esempio del prezioso motto “non è mai troppo tardi”.

Il primo approccio con le due ruote

Doris nella sua vita è stata ballerina, pastora, insegnante di danza e perfino fondatrice di una scuola di circo. Alle moto, invece, è arrivata davvero tardi: le ha scoperte da pochissimo, quando la maggior parte delle persone ha già smesso di usare la patente.

Il suo apprendistato, poi, è stato a dir poco sbrigativo. Pochi minuti di pratica su un 125 comprato a Dakar, giusto il tempo di capire come si cambia marcia, come si tiene l’equilibrio e come ragiona il mezzo. Il resto l’ha imparato strada facendo, nel modo più concreto possibile.

Va detto, per chiarezza, che all’epoca non aveva nemmeno la patente per la moto: un dettaglio che rende il racconto ancora più sorprendente.

19.400 km in sette mesi

L’avventura inizia poco dopo. Doris ha attraversato l’Africa tra piste difficili, frontiere da superare, qualche caduta e tanti incontri che, a sentire lei, non si dimenticano. Nel suo racconto i Paesi toccati sono undici, per un viaggio che sfiora i 20.000 chilometri.

Il bello è che la storia poteva finire diversamente. Arrivata in Benin, Doris si è trovata davanti a una scelta: lasciare la moto lì oppure riportarla a casa. Ha deciso per la seconda, e non con la strada più comoda. Ha rifatto il percorso a ritroso passando da altri itinerari, fino a rientrare in Francia.

Alla fine il contachilometri ha segnato 19.400 km in poco più di sette mesi, con arrivo a Toulouse. L’ultima tappa è partita da Montpellier quando di anni ne aveva ormai 82.

Tutto a bordo di una Yamaha YBR 125cc

La compagna di viaggio è una Yamaha YBR 125, una moto semplice, sicuramente non nata per le lunghe avventure. Leggera, senza elettronica complicata e facile da gestire: l’esatto contrario dei grossi trail da avventura che di solito popolano i sogni dei viaggiatori. Eppure, proprio per questo, si è rivelata la scelta giusta per chi si era appena avvicinata al mondo delle due ruote.

La lezione è anche quella. Per partire non servono per forza cavalli da vendere, accessori all’ultimo grido o chissà quanta esperienza alle spalle. A volte bastano una moto affidabile, un bel po’ di curiosità e una dose di coraggio che non si compra in nessun concessionario, e che forse sboccia ancor di più raggiunta una certa età.

Doris, con il suo andare senza fretta da un continente all’altro, lo ha dimostrato meglio di qualsiasi brochure. A sentire il suo racconto, adesso la moto è diventata una compagna di vita. Di certo se la prossima volta qualcuno vi dirà che è troppo tardi per cominciare qualcosa, potete tranquillamente rispondergli con la storia di Doris.