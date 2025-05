Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa DS La nuova DS N° 8 su cui viaggia Emmanuel Macron viene costruita a Melfi

Dal 1958 a oggi, le DS hanno accompagnato sette presidenti francesi: cerimonie, viaggi di Stato e apparizioni pubbliche. Sempre in prima fila. Dalla DS originale alla SM, fino alle più recenti 5 e 7, le auto del brand fanno parte dell’immagine istituzionale della Quinta Repubblica. Nel 2017, Emmanuel Macron ha attraversato gli Champs-Élysées su una DS 7 Crossback pensata su misura per il suo insediamento. Oggi, quella tradizione continua con un nuovo modello: la DS N°8 Presidenziale.

Pensata per la folla

La DS N°8 è nata per farsi vedere. E per stare tra la gente, letteralmente. È nata per farsi guardare: marcia tra la folla con la fierezza del Blu Zaffiro, già ammirato altrove, qui rifinito da dettagli neri sui parafanghi e una calandra che si accende nelle tre tonalità della Repubblica. Il tricolore campeggia sul frontale e sul retro.

Qui si passa da auto presidenziale a manifesto del savoir-faire francese, assemblato però presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza. Il cruscotto e le portiere anteriori sono impreziositi da un intarsio in paglia di segale, realizzato a mano dagli Ateliers Lison de Caunes. Un materiale semplice, trasformato in una superficie preziosa, nei toni del blu notte e verde mare. L’abitacolo è rivestito in raso blu intenso, realizzato da Métaphores, realtà tessile d’oltralpe collegata al gruppo Hermès, specializzata in materiali per l’arredo e l’alta gamma.

E sulle portiere spicca un plissé artigianale creato dall’Atelier Lognon, lo stesso che lavora con le grandi maison di moda. I sedili, invece, sono opera dei maestri tappezzieri DS: pelle nappa, Alcantara e cuciture a perla. Tutto rifinito a mano. Pensato per incarnare eleganza e comfort, senza compromessi.

Alta tecnologia

Ma non è solo una questione di tessuti e dettagli. La DS N°8 (il modello della gamma con i prezzi di listino più elevati) è pure un concentrato di tecnologia. Le batterie sono fornite dalla Automotive Cells Company, che produce in Francia nella gigafactory di Billy-Berclau, garanzia di 750 km di autonomia elettrica, con oltre 500 km garantiti in autostrada. Bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 200 km, o passare dal 20% all’80% in meno di mezz’ora. Un dato significativo, anche in chiave istituzionale: il presidente va sempre di fretta. E poi agisce Centigon, azienda specializzata in veicoli blindati, già partner delle forze governative. È lei che ha reso la DS N°8 idonea all’uso presidenziale, con tutte le protezioni del caso.

L’audio di bordo è stato progettato da Focal, compagnia riconosciuta a livello internazionale per l’accuratezza dei suoi sistemi sonori ad alte prestazioni. Anche in questo caso, niente componenti generici: tutto è stato sviluppato su misura per l’abitacolo della N°8.

La première al Grand Palais

La nuova DS presidenziale non è stata progettata per restare nascosta nei garage dell’Eliseo. Il pubblico potrà ammirarla al Salone Révélations, evento biennale dedicato all’eccellenza artigianale, in programma dal 21 al 25 maggio 2025 al Grand Palais di Parigi. Per DS Automobiles è l’occasione per mostrare che lusso, innovazione e identità nazionale possono convivere. E per Macron, una nuova vetrina mobile che, oltre alla mobilità, parla di stile, tradizione, visione.