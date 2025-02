Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Le auto di Elettra Lamborghini

Esuberante, simpatica, prorompente. 100% Elettra. Con un cognome così, il destino sembrava scritto: motori, velocità, adrenalina. Magari un giorno prenderà quella strada, ma per ora è la musica a dominare la scena. Il palco dell’Ariston lo ha confermato. Eppure, anche sulle quattro ruote sa come lasciare il segno. Le auto di Elettra Lamborghini sono una sorpresa infinita: modelli di famiglia ne ha, tuttavia trovano spazio pure due concorrenti.

Uno tedesco, l’altro inglese, perfetti per sottolineare la sua natura internazionale. Lei che – lo ricordiamo – ha per dolce metà un famosissimo dj e che ama il lusso, la personalizzazione estrema e la grinta, sia sulla scena sia su strada. Doti presenti pure nelle vetture, destinate a fare l’invidia degli amanti dell’alta velocità.

Jaguar E-Pace, SUV in rosa shocking

Il low profile? Non pervenuto. Elettra Lamborghini non è tipo da SUV discreti e minimalisti. La sua Jaguar E-Pace è un manifesto della sua personalità. Nessun grigio, nessun nero elegante, ma una pellicola rosa acceso firmata Wrapping Creative. Una quattro ruote che non passa inosservata, proprio come la sua proprietaria.

Ma oltre l’estetica, c’è la sostanza. Un SUV elettrificato che abbina carattere e praticità, perfetto per i ritmi frenetici di chi è sempre in movimento. Sotto il cofano, il 1.5 PHEV da 160 CV e 260 Nm di coppia, capace di toccare i 200 km/h con uno scatto da vera sportiva. Il prezzo? 52.500 euro, personalizzazioni escluse. Ma con il tocco di Elettra, il valore è ben altro.

Dentro, lusso e tecnologia. Interni in pelle pregiata, infotainment avanzato e un sistema audio premium che garantisce il massimo del sound, anche quando è lei a mettere la colonna sonora. Comfort e stile si fondono, per una Jaguar tutto fuorché convenzionale. Nel bene o nel male, l’importante è lasciare il segno.

Audi R8 Spyder, il regalo che fa sognare

Se la Jaguar è la sua compagna di tutti i giorni, l’Audi R8 Spyder è un’opera d’arte su quattro ruote. Un regalo da 185.000 euro, firmato Afrojack, il marito, che ha scelto per lei una delle supercar più amate di sempre. Una vera dichiarazione d’amore, più potente di qualsiasi diamante.

Sotto il cofano, il V10 5.2 da 580 CV che spinge la cabrio fino a 330 km/h. Da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, in un’esplosione di adrenalina pura. Un bolide pensato per chi ama sentire il vento tra i capelli, e per chi, come Elettra, vive a tutta velocità.

Il colore? Arancione metallizzato, audace e impossibile da ignorare. Esattamente come lei. L’R8 Spyder è un’auto che unisce eleganza e cattiveria, due facce della stessa medaglia, proprio come il suo spirito. Sofisticata fuori, selvaggia sotto il cofano.

Motori e spettacolo

Elettra Lamborghini è grintosa, fuori dagli schemi, sopra le righe. Non passa inosservata, né sul palco né su strada. Le sue scelte automobilistiche raccontano chi è davvero: esuberante, esplosiva, inconfondibile. E se nella cover di “Mani in Alto” si fa immortalare accanto a una supercar verde brillante che sbuca da un autolavaggio, il messaggio è chiaro. Per ora canta. Ma un giorno, potrebbe avere un futuro nell’azienda di famiglia. Never say never.