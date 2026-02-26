Elettra Lamborghini trascina Arisa sul muletto e scuote i social: "Mio nonno faceva i trattori!". Un ritorno alle origini meccaniche per il Festival di Sanremo

Getty Images Elettra Lamborghini si scatena sul muletto dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026

“Guarda che mio nonno faceva i trattori!”. In pochi minuti la travolgente schiettezza emiliana, in tipico stile Elettra Lamborghini, fa il botto sui social. Invece delle solite supercar da centinaia di migliaia di euro, la cantante testa (a modo suo) un ben più umile e spartano muletto, il mezzo meno “glamour” del mondo, reso per l’occasione un palcoscenico a quattro ruote (piene). E il Festival di Sanremo 2026 smette di fare paura.

Muletto alla prova

In un momento di svago tra una prova e l’altra, Elettra Lamborghini ha deciso di rispolverare le sue doti da pilota “pesante”. Ma in questa missione non poteva essere da sola: eccola dunque fare salire una titubante e divertita Arisa. In un test drive fuori dagli schemi, tra risate e sobbalzi, il sangue meccanico, in casa Lamborghini, non mente mai. Se, mezza appesa, Arisa cerca un appiglio, Elettra appare in totale controllo della situazione e, con la calma di chi è nata tra i motori di Sant’Agata, dà la sua “perizia tecnica”:

“Senti com’è bello boing boing, fidati”.

È il molleggio un po’ rudimentale e ballerino dei sedili da magazzino, nati per saltare sui dossi dei depositi più che per far stare comoda una popstar.

Sotto il post della Twerking Queen è un’esplosione di ironia, ma molti lettori e appassionati di motori colgono la palla al balzo per rispolverare l’orgoglio nazionale.

“Ferruccio faceva i trattori e pure bene”

scrive un utente, ricordando come la leggenda del Toro sia nata nel fango delle campagne ferraresi, ben prima che la celebre sfida al Drake Enzo Ferrari portasse alla nascita di icone come la Miura o la Countach.

“Mio padre ha lavorato per Ferruccio nei ’60… ciao Elettra!”

commenta un “amico di tastiera”. In effetti, Ferruccio mosse i primi passi assemblando trattori con residuati bellici — motori e differenziali di camion e carri armati recuperati — subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Per circa un quarto di secolo, la Lamborghini Trattori ha realizzato mezzi agricoli considerati tra i migliori al mondo per robustezza e innovazione. Fu solo dopo un leggendario alterco con Enzo Ferrari sulla qualità della frizione di una 250 GT che Ferruccio decise di “fargliela vedere” costruendo la sua prima Gran Turismo. Ritrovare la nipote su un muletto con la stessa disinvoltura è, in fondo, un cerchio che si chiude, anche se nel parco auto di Elettra Lamborghini sono i cavalli vapore e i colori vibranti ad avere il comando. Dalla Jaguar E-Pace rosa shocking all’Audi R8 Spyder, regalo del marito Afrojack, le prestazioni promettono scintille.

Festival di Sanremo 2026: Voilà per scuotere la platea

E mentre il video del muletto macina visualizzazioni, Elettra è concentrata su Sanremo 2026. Da copione, la sua Voilà punta tutto sul ritmo, un omaggio alla Carrà che sembra fatto apposta per scuotere la platea. La gara del Festival assomiglia in un certo senso al test drive improvvisato: bisogna saper gestire i sobbalzi, non aver paura di fare un po’ di “boing boing” tra le critiche e spingere sull’acceleratore quando conta. Se Voilà avrà la stessa coppia motrice di un vecchio diesel Lamborghini, la scalata alle classifiche di ascolto è già assicurata.