Ufficio Stampa BYD/Getty Images Erling Haaland sulla Denza Z: il sorriso del bomber dice tutto

Sul rettangolo verde Erling Haaland è spesso un rebus irrisolvibile per le difese avversarie. Qui il contesto cambia: l’attaccante norvegese del Manchester City ha avuto modo di conoscere da vicino la Denza Z, supercar elettrica dalle linee aggressive che fa delle soluzioni tecniche avanzate la sua arma migliore. Nel filmato il centravanti norvegese si accomoda al volante della vettura, messagli a disposizione per via della partnership tra la Casa automobilistica e il club inglese.

BYD, partner dei Citizens, controlla infatti pure Denza, il marchio con cui il gruppo intende conquistare una parte del mercato delle auto di lusso. Tra i protagonisti delle iniziative promozionali spicca, manco a dirlo, il bomber norvegese, sempre letale nelle aree di rigore nemiche.

Alla scoperta della Denza Z, la supercar da oltre 1.600 CV

Al Salone di Parigi 2026, i presenti hanno avuto occasione di conoscere la Denza Z nelle versioni Coupé, Spider e Racing. In un’epoca dominata dai SUV e dalle berline, il brand orientale offre qualcosa di meno comune: il modello ideale se hai un ricco conto in banca e vuoi premere sull’acceleratore.

La Z sfrutta una piattaforma sviluppata per le sportive elettriche e dispone di tre motori, in grado di erogare complessivamente 1.604 CV, che la collocano al vertice della gamma. Tra le soluzioni tecniche adottate spicca il sistema di controllo della coppia, capace di gestire separatamente i motori, mentre le sospensioni DiSus-M utilizzano ammortizzatori magnetoreologici, pronti a modificare rapidamente la propria risposta. Non meno importante, la vettura può compiere una rotazione attorno all’asse anteriore, il cosiddetto compass turn.

La batteria Blade di seconda generazione da 76 kWh permette alla Coupé di raggiungere un’autonomia massima dichiarata di circa 409 km. Di poco sotto si collocano la Spider e la Racing, ferme rispettivamente a circa 399 e 380 chilometri. Occhio poi alla ricarica: con un’infrastruttura compatibile, la tecnologia FLASH Charging consente di passare dal 10 al 70% in cinque minuti e di raggiungere il 97% in nove minuti.

Denza e Manchester City: una collaborazione a tutto tondo

Annunciato l’11 febbraio 2026, l’accordo tra BYD e Manchester City prevede che il gruppo cinese fornisca automobili della Casa madre e di Denza al club, comprese quelle destinate ai giocatori e allo staff. Alla presentazione della partnership Haaland aveva già posato insieme a Donnarumma e Cherki davanti a una BYD Sealion 7 e a una Denza Z9GT.

La collaborazione comprende inoltre l’installazione di infrastrutture per la ricarica e sistemi di accumulo energetico presso la City Football Academy, il centro sportivo riservato agli allenamenti delle squadre maschili, femminili e giovanili.

Il logo BYD compare sulle maniche delle divise da allenamento e all’Etihad Stadium, dove il marchio è presente anche sui poggiatesta delle panchine. Nelle partite casalinghe di Premier League e delle coppe nazionali, una vettura del gruppo accompagna il pullman della prima squadra nell’arrivo allo stadio.

Con le auto dalle prestazioni elevate il centravanti ha una certa affinità: nonostante la sua ancora giovane carriera, è stato già più volte avvistato alla guida di Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce. Il suo sorrisone nel filmato lascia pensare che la nuova arrivata abbia appena fatto colpo.