Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images La passione di SuperMax supera la F1

Il talento di Verstappen va ben oltre ciò che traspare in pista nei weekend di gara. Il figlio d’arte di Jos è stato allevato con l’unico obiettivo di vincere in Formula 1 da un padre che probabilmente durante l’infanzia non gli ha concesso il tempo per giocare ai videogame. Questa è una delle chiavi di lettura che oggi portano Max, classe 1997, a dedicare ore e ore davanti a uno schermo per vivere esperienze videoludiche, persino prima di un importante appuntamento del calendario di Formula 1.

È accaduto a Las Vegas, terra da sempre di giocatori, ma stavolta l’azzardo corre sulla piattaforma della Sony dove è da poco arrivato GTA VI. L’ultimo titolo di Rockstar Games, atteso per anni dagli appassionati, non ha deluso le aspettative e ha incassato una cifra record nel giorno del lancio. Grand Theft Auto è un fenomeno sociale, capace di attirare in Vice City giovanissimi e adulti, ricchi e poveri, persino i migliori piloti di Formula 1. Max Verstappen non ha resistito all’idea di cimentarsi nelle avventure principali del gioco, indossando i panni di Jason, il protagonista del nuovo capitolo della saga. L’asso olandese ha già accumulato 40 ore di gioco, dando saggio della sua resistenza.

La killer app di SuperMax

Verstappen aveva già dichiarato di trascorrere decine di ore al simulatore di guida per accrescere le sue abilità, tuttavia la sua passione va ben oltre il sim-racing, dove ha anche creato una sua squadra. Prendendo parte alle sfide online contro altri pro-driver ha ammesso di essersi confrontato con ragazzi straordinari che gli hanno permesso di accrescere il suo livello nella vita reale. Ora rendetevi conto un pilota, con poche ore di sonno e un jet-leg sulle spalle, cosa riesce a fare in pista e capirete le immense le skill che occorrono per diventare un campione del mondo.

Verstappen è anche un padre amorevole, un compagno di vita per Kelly Piquet, un atleta preparatissimo sul piano fisico e conosce il Motorsport in ogni aspetto. In questa annata si è dovuto confrontare con una tecnologia inedita in F1, ammettendo di non trovarsi a suo agio. Ci ha messo in ogni caso poco il nativo di Hasselt a trovare la strada giusta e indirizzare gli sviluppi della RB22. Da Monza in avanti ha trovato un grande feeling e ha collezionato ben 9 podi di fila, riuscendo a salire sul primo gradino del podio in 4 occasioni, l’ultima proprio a Las Vegas tra una partita a GTA VI e l’altra.

Senza azzardi

Durante una diretta streaming, Max Verstappen ha confessato in prima persona di aver trascorso mattina e sera incollato allo schermo per provare GTA VI: “Ho giocato molto, non potevo comunque uscire e fare una passeggiata, tanto vale giocare. Ho completato l’80% della storia principale…”. Oltre a guidare le scorribande nelle corse del mondo virtuale di Vice City, il pilota della Red Bull Racing starebbe valutando la partecipazione alla 24 ore di Daytona.

Dopo una visita al Daytona International Speedway, dove era impegnato a girare alcuni video promozionali con la sua squadra, il quattro volte iridato ha ammesso: “Stiamo valutando se sia possibile, ma per ora la visita era incentrata principalmente sulle riprese con il team”. La sfida endurance si svolge fuori dal periodo del campionato di F1, dal 28 al 31 gennaio, l’ideale per l’olandese per lanciarsi nell’ennesima avventura nel Motorsport: “La stagione nel Mondiale è già abbastanza lunga, ma se riesco a conciliarla con la possibilità di portare con me la famiglia allora cercherò comunque di partecipare ad altri eventi”.