Fabio Volo parla del suo van a Che Tempo Che Fa e rivela un dettaglio: a bordo non c'è il bagno. La passione per i viaggi è nata con l'ex moglie Johanna

Getty Images Il van di Fabio Volo manca di una comodità elementare: la confessione a Che Tempo Che Fa

“Non c’è il bagno sul mio van”. La libertà ha un prezzo, e Fabio Volo accetta di pagarlo anche quando si tratta di rinunciare a comodità elementari. Una confessione, quella concessa a Che Tempo Che Fa, che riporta l’attenzione sulla passione per i viaggi su quattro ruote, possibilmente senza programmi troppo rigidi. Lo scrittore e attore ha sperimentato questa forma di vacanza in diversi Paesi, scoprendo quanto possa essere piacevole avere sempre con sé una piccola casa. A patto di accettarne qualche sacrificio.

La questione del bagno, del resto, non è secondaria. I van compatti offrono spazi limitati e non sempre dispongono dei servizi presenti sui camper tradizionali. Una differenza che si avverte soprattutto nei soggiorni lunghi, perché il desiderio di fermarsi deve fare i conti con le esigenze quotidiane.

Il sogno del Volkswagen degli anni Sessanta

A fargli scoprire il piacere della vita on-the-road era stata Johanna, la sua ex moglie, originaria dell’Islanda, dove le vacanze itineranti sono particolarmente diffuse. Lo aveva raccontato lo stesso Volo in un’intervista concessa al Corriere della Sera nel 2020.

La prima esperienza insieme risaliva a una vacanza in California. Dopo essere atterrati negli Stati Uniti, avevano noleggiato un Volkswagen in stile hippie per raggiungere Los Angeles e San Francisco. Il mezzo disponeva di un tetto sollevabile con un letto matrimoniale, mentre i sedili inferiori potevano trasformarsi in un’altra sistemazione per dormire, destinata ai bambini.

Un veicolo essenziale, privo di molte delle comodità offerte dai camper moderni. Eppure proprio quella semplicità aveva conquistato Volo, tanto da spingerlo a immaginare l’acquisto di un Volkswagen d’epoca degli anni Sessanta.

I figli, almeno all’epoca, si mostravano in disaccordo. Uno di loro preferiva un mezzo più attrezzato, con cucina e bagno. Una divergenza comprensibile: il fascino dei vecchi furgoncini Volkswagen è indiscutibile, ma trascorrervi diversi giorni richiede un certo spirito di adattamento.

Una vita su quattro ruote

Oltre all’esperienza americana, Volo ha raccontato di aver attraversato Australia e Nuova Zelanda su un camper capiente, provvisto di frigorifero, doccia, divano e tavolo da pranzo. Il viaggio gli aveva permesso di raggiungere località isolate, al di fuori delle rotte turistiche abituali. Alcune difficoltà erano sorte dalla guida a sinistra, soprattutto nelle manovre e nelle rotonde.

Rispetto alle vacanze tradizionali, Volo apprezza soprattutto la possibilità di rivedere l’itinerario senza dover rispettare prenotazioni e programmi prestabiliti. In passato aveva spiegato di preferire soste relativamente brevi, perché dopo pochi giorni nello stesso posto sente il desiderio di ripartire.

Sui van compatti è impossibile portarsi dietro troppe cose. Nel Volkswagen utilizzato durante alcune esperienze mancava persino il frigorifero, circostanza che imponeva di acquistare soltanto gli alimenti destinati al consumo immediato.

La presenza di Fabio Volo a Che Tempo Che Fa coincide con un periodo ricco di impegni professionali. Il 17 novembre arriva in libreria il romanzo Vieni, torniamo a casa, seguito il 3 dicembre dall’uscita cinematografica de Il mio nemico immaginario. In attesa della prossima partenza, Volo continua a dividersi tra scrittura e spettacolo. Il van, almeno sulla carta, offre una libertà che pochi altri mezzi possono garantire.