Ansa Fabrizio Corona: la Jeep “guasta” era senza benzina

Può capitare di rimanere a piedi in autostrada. Meno comune è ritrovarsi con una Jeep Wrangler a noleggio che, stando alla ricostruzione, sarebbe rimasta senza benzina. Se poi nella storia compare Fabrizio Corona, una controversia sulle fatture finisce facilmente in prima pagina e, stavolta, davanti al Tribunale di Milano.

Secondo quanto riportato da Virgilio Notizie, il conto presentato ad Atena Srl, società riconducibile alla famiglia dell’ex fotografo dei vip, ammonterebbe a 17.500 euro. La giudice Maria Burza avrebbe respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’autonoleggio, confermando 15.000 euro di penale e 2.500 euro di spese legali. La somma sarebbe maturata dopo oltre un anno di pagamenti rimasti in sospeso.

Range Rover e Jeep Wrangler al centro del contenzioso

I contratti avrebbero riguardato una Range Rover Sport SVR e la Jeep Wrangler lasciata in autostrada nel dicembre 2023. La controparte avrebbe chiesto di compensare il credito con un risarcimento per problemi accusati dai veicoli, dei malfunzionamenti che sarebbero costati a Corona due ospitate retribuite nei locali notturni.

La ricostruzione, però, non avrebbe convinto il tribunale. Per il guasto al motore della Range Rover non sarebbe stata trovata alcuna documentazione dalla quale emergesse una segnalazione inviata all’autonoleggio. Anche la storia delle serate saltate avrebbe cominciato a perdere pezzi: l’autista di Corona avrebbe infatti confermato la sua presenza all’appuntamento serale.

Con la Wrangler la situazione avrebbe assunto contorni quasi grotteschi. Il fuoristrada sarebbe stato lasciato lungo l’autostrada e recuperato con un carro attrezzi. Dai controlli non sarebbe emerso il cedimento meccanico prospettato, perché nel serbatoio sarebbe semplicemente mancato il carburante. Una sosta al distributore, dunque, avrebbe potuto evitare il successivo contenzioso.

Al momento del recupero, la Jeep avrebbe presentato anche alcuni danni. Sempre stando a Virgilio Notizie, il giudice avrebbe riconosciuto altri 2.000 euro all’azienda di noleggio. L’abbandono del veicolo in autostrada sarebbe stato considerato un comportamento imprudente e avrebbe potuto contribuire alle condizioni nelle quali il mezzo sarebbe stato ritrovato, definito incidentato nella ricostruzione della sentenza.

Un’altra stangata per i chilometri oltre il limite

Prima dell’arrivo in aula sarebbe comparso un altro conto piuttosto pesante. L’autonoleggio avrebbe maturato un credito di 32.000 euro per il superamento del limite chilometrico previsto dal contratto. La somma sarebbe stata poi ridotta del 75% su richiesta del cliente, in considerazione dei rapporti commerciali avuti nel tempo. Nemmeno lo sconto, tuttavia, sarebbe stato sufficiente a chiudere la faccenda.

I due SUV coinvolti sarebbero difficili da confondere. La Range Rover Sport SVR monta un V8 sovralimentato capace di superare i 500 CV, abbastanza da muovere il modello britannico con prestazioni da sportiva, e la Wrangler gode di ottima fama per le proprie capacità lontano dall’asfalto. In questa occasione non l’avrebbe fermata un ostacolo da off-road, bensì il mancato rifornimento.

La decisione riguarderebbe Atena Srl, società controllata al 99% dalla madre di Corona secondo Virgilio Notizie, e non direttamente il volto di Falsissimo. Atena sarebbe comunque tenuta a pagare la penale e le spese legali, poiché le argomentazioni presentate non avrebbero convinto la giudice. A lasciare a piedi la Wrangler, almeno stando alla ricostruzione, non sarebbe stato un guasto: nel serbatoio sarebbe mancata la benzina.