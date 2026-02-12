Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Audi Federica Brignone: velocissima in pista, prudente su strada

Torna a casa a bordo della propria Audi Q7 TFSIe Federica Brignone, l’appena medaglia d’oro del Super-G nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un incredibile successo, reso ancora più magico dal recente infortunio al ginocchio che appena dieci mesi fa l’aveva fermata, costringendola a rallentare quando tutto sembrava lanciato alla massima velocità. E invece no. Federica ha fatto quello che fanno i campioni: ha stretto i denti, ha lavorato in silenzio e si è ripresa la scena. Oro al collo, tricolore sulle spalle e quella determinazione che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica. E se sulla neve vola tra le porte a oltre 100 km/h, fuori dalla pista sceglie un altro tipo di performance, quella dei quattro anelli Audi.

FISI e Audi

La Casa dei Quattro Anelli è da quasi vent’anni partner ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Una collaborazione che rappresenta un vero e proprio sodalizio tra performance e tecnologia. Audi accompagna gli atleti azzurri nei trasferimenti, negli allenamenti, nei grandi appuntamenti internazionali. È una presenza costante e non è un caso che molti campioni abbiano sviluppato un rapporto diretto con il brand di Ingolstadt.

Nel 2022 Federica Brignone, insieme alle colleghe Sofia Goggia e Marta Bassino, aveva partecipato a un evento speciale all’Audi Dynamic Area di Fiames, a Cortina. In quell’occasione le tre campionesse avevano potuto mettersi al volante sia di RS e-Tron GT che Q7 TFSIe sulla pista di ghiaccio, in un contesto controllato ma altamente tecnico.

Le due vetture avevano mostrato un altro lato della performance: quello della gestione dell’aderenza, della trazione integrale quattro, del controllo in condizioni estreme. Elementi che per chi vive di curve e traiettorie, come una sciatrice di Super-G, non sono certo dettagli.

La velocità solo in pista

Federica Brignone ha sempre avuto un rapporto molto chiaro con il concetto di velocità. La ama, perché è parte integrante del suo sport. Ma la rispetta, perché sa quanto sia sottile il confine tra controllo e rischio. In occasione di una driving experience organizzata da Audi, aveva avuto modo di provare modelli iconici come R8 e RS3 sul circuito di Imola, affiancata da una leggenda del motorsport come Dindo Capello. Un’esperienza ad alto tasso di adrenalina, vissuta però nel contesto giusto: quello della pista.

Aveva dichiarato parole che raccontano molto del suo approccio: “La velocità mi piace, altrimenti non potrei praticare il mio sport, ma se uno sente la vocazione di correre, punti a farlo in circuito. La strada va vissuta in modo responsabile.”

Audi Q7 TFSIe: la scelta della campionessa

Per la vita di tutti i giorni, Federica Brignone è rimasta conquistata dall’Audi Q7 TFSIe, il grande SUV provato all’evento. Una scelta che racconta molto anche fuori dalle schede tecniche. Sotto il cofano troviamo un 3.0 V6 TFSI da 340 CV abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 177 CV e 460 Nm. La potenza complessiva arriva fino a 490 CV, con una coppia massima di 700 Nm. Numeri importanti, che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 5 secondi netti per la versione 60 TFSIe quattro.

Ma non è solo questione di accelerazione. La presenza della trazione integrale quattro garantisce stabilità e sicurezza un aspetto che chi vive la montagna tutto l’anno conosce bene.