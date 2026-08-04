Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images Fernando Alonso: la Lamborghini Sián da oltre 4 milioni

Non è necessario infilarsi tuta e casco per sentirsi una star. Fernando Alonso sa sempre come distinguersi dalla folla e un video pubblicato sui social ce ne dà la prova, casomai serbassimo ancora dei dubbi in proposito. Tra le strade di Montecarlo il campione spagnolo di Formula 1 sfoggia una Lamborghini Sián FKP 37, tra i pezzi più rari della collezione personale. Che sia proprio la sua lo conferma un dettaglio: il numero 14, numero portafortuna usato da Nando fin dai tempi dei kart.

Solo 63 esemplari e 819 CV

A mettersi d’impegno, una Sián identica a quella di Alonso sarebbe comunque difficile da trovare. Lamborghini ne ha costruite 63 in versione coupé e ogni cliente ha potuto personalizzare la propria attraverso il programma Ad Personam. Poi sono arrivate 19 Roadster. Quel 63, naturalmente, cela un riferimento storico: richiama il 1963, anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Alla portata di tutti la vettura non lo è proprio. Già al momento del lancio lo scoglio economico da superare – circa tre milioni di euro – fungeva da monito ai curiosi, senza poi contare le tasse e le personalizzazioni. Anche ammettendo che qualche proprietario sia disposto a privarsene oggi, le richieste possono superare i quattro milioni di euro.

Non che chi la compra paghi soltanto la rarità. Alle spalle di Nando prende posto il V12 aspirato da 6,5 litri, che senza aiuti sviluppa 785 CV, ai quali il motore elettrico ne aggiunge altri 34 portando il totale a 819 CV. Metterli sull’asfalto spetta alla trazione integrale, sebbene fra un semaforo e l’altro a Montecarlo occorra disciplina per rispettare il Codice della Strada.

Da 0 a 100 km/h la Sián impiega meno di 2,8 secondi e, continuando a tenere giù il piede, arriva a 355 km/h. Difficile che Alonso possa verificare il secondo dato fra i semafori e le rotonde del Principato, mentre con il primo avrà sicuramente una certa confidenza per ragioni di mestiere.

La prima Lamborghini ibrida ha seguito una strada piuttosto diversa dalle altre. Della solita batteria i tecnici hanno preferito fare a meno, infatti a raccogliere l’energia recuperata in frenata ci pensa un supercondensatore, leggero e soprattutto rapido nel cederla al motore elettrico montato nel cambio. I suoi 34 CV entrano in gioco pure durante i passaggi di marcia, riempiendo il breve calo di spinta del V12.

La Sián e gli altri gioielli

Il fulmine, Lamborghini, lo ha impresso già nel nome: Sián è la parola usata in dialetto bolognese, FKP 37 chiama invece in causa Ferdinand Karl Piëch, nato nel 1937 e morto pochi giorni prima che la vettura venisse presentata. Quanto alle alette posteriori, si aprono da sole quando il materiale con cui sono realizzate avverte l’aumento della temperatura.

In fatto di auto, Alonso ha sempre seguito i propri gusti. Nel suo garage ci sono anche una Ferrari Enzo e una Aston Martin Valkyrie, oltre a parecchi altri modelli che qualsiasi collezionista vorrebbe avere. Le auto, però, Nando preferisce anche guidarle e così una delle 63 Sián, anziché restare al sicuro sotto un telo, si ritrova nel traffico. A Montecarlo, comunque, gli sguardi arrivano ancora prima di premere l’acceleratore.