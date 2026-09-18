La Ferrari con motore V12 non sarà impiegata per gli inseguimenti ma per rafforzare la presenza degli agenti nelle aree più visitate della città

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ferrari Ferrari 812 Superfast: il nuovo bolide della polizia di Dubai

A Dubai anche una pattuglia può sembrare uscita da un salone dell’auto. La celebre flotta della Polizia dell’emirato si arricchisce infatti di una nuova protagonista: una Ferrari 812 Superfast elaborata da Mansory, preparatore tedesco specializzato nella personalizzazione di supercar e modelli di lusso. Una vettura estrema, capace di sviluppare 800 CV e raggiungere i 345 km/h, che entra ufficialmente in servizio nelle zone più frequentate dai turisti.

La presentazione è avvenuta durante l’Arabian Travel Market 2026 e rappresenta il quinto progetto realizzato da Mansory per la Polizia di Dubai, da anni nota per una delle flotte più spettacolari al mondo.

Un V12 aspirato da 800 CV

Sotto il cofano resta il leggendario V12 aspirato da 6,5 litri che ha reso famosa la Ferrari 812 Superfast. La preparazione firmata Mansory mantiene la potenza di 800 CV, consentendo alla supercar italiana di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi e di raggiungere una velocità massima dichiarata di 345 km/h.

Numeri che la collocano tra le auto della Polizia più veloci mai realizzate. Tuttavia, le sue prestazioni non saranno sfruttate per inseguimenti ad alta velocità. Come accade per gran parte delle supercar in dotazione agli agenti di Dubai, il suo ruolo sarà soprattutto rappresentativo e legato alla presenza nelle aree più visitate della città.

La nuova arrivata si distingue inoltre per una serie di modifiche estetiche che ne esaltano il carattere aggressivo. Mansory ha introdotto un nuovo kit aerodinamico composto da paraurti anteriore dedicato, splitter più pronunciato, minigonne ridisegnate, diffusore posteriore e una vistosa ala fissa. A completare il quadro c’è la tradizionale livrea bianca e verde della Polizia di Dubai, arricchita da dettagli neri e gialli.

Una supercar per i turisti

Le zone operative della Ferrari saranno quelle più riconoscibili della città, dal Burj Khalifa allo Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, fino all’area di JBR. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori e dove la presenza di vetture così particolari contribuisce a rafforzare l’immagine della Polizia locale.

L’obiettivo è duplice: aumentare la visibilità degli agenti nelle aree turistiche e supportare le attività della polizia dedicata ai visitatori. In questo contesto, la Ferrari diventa anche uno strumento di comunicazione, capace di attirare l’attenzione e avvicinare il pubblico alle forze dell’ordine.

Una flotta sempre più esclusiva

La 812 Superfast entra in una collezione che negli ultimi anni ha accolto alcune delle auto più esclusive del panorama automobilistico mondiale. Tra i modelli realizzati da Mansory per la Polizia di Dubai figurano infatti anche Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Purosangue e Lamborghini Revuelto.

La scelta della 812 Superfast ha inoltre un significato particolare. La supercar di Maranello non è più in produzione dal 2024, quando è stata sostituita dalla Ferrari 12Cilindri come nuova ammiraglia V12 della Casa del Cavallino Rampante. A distanza di due anni dalla fine della sua carriera commerciale, la 812 trova così una nuova missione dall’altra parte del mondo.

Non quella di sfrecciare tra i cordoli di una pista o lungo una strada panoramica, ma di pattugliare alcune delle aree più celebri di Dubai. Sempre con il suo inconfondibile dodici cilindri aspirato pronto a farsi sentire.