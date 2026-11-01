La Ferrari 849 Testarossa diretta in Messico è stata fermata a Francoforte: un controllo doganale ha rivelato che l’auto era stata rubata

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Ufficio Stampa Ferrari Ferrari 849 Testarossa rubata, bloccata prima del volo

Una supercar già imballata, fissata con le cinghie, pronta a partire per un viaggio verso l’altra parte dell’Oceano. Poi, a un passo dal decollo, arriva un controllo doganale e il piano salta.

È quello che è successo nella notte del 23 ottobre all’aeroporto di Francoforte, dove i funzionari dell’ufficio doganale hanno fermato una Ferrari 849 Testarossa destinata al Messico. Alla base del blocco, un sospetto che si è trasformato in conferma nel giro di poche ore: quella supercar sarebbe stata rubata in Belgio.

Traditi dalla documentazione doganale

A far scattare l’allarme non è stato un controllo a campione né una soffiata, ma qualcosa di molto più banale. I documenti doganali presentati insieme alla dichiarazione di esportazione contenevano delle incongruenze, abbastanza evidenti da spingere i funzionari ad approfondire.

Di fronte a un’auto di questo valore, e con un’allerta della polizia già in circolazione, i doganieri hanno confrontato il numero di telaio con quello di una vettura segnalata come rubata. Il riscontro è stato positivo: l’esemplare era proprio quello.

L’ufficio doganale di Francoforte ha quindi disposto il sequestro, precisando che si tratta di una misura legata all’indagine e non di una sanzione. Chi si nascondesse dietro la spedizione, per ora, non è stato reso noto, e gli accertamenti sono ancora in corso.

Ferrari da oltre mezzo milione

Il bottino, se così si può dire, era di quelli importanti. La 849 Testarossa è la nuova ibrida plug-in di Maranello, erede della SF90 Stradale e prima Ferrari di serie a riprendere il nome leggendario della Testarossa.

Sotto il cofano lavora un V8 biturbo da 3,99 litri affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.050 cavalli. La batteria da 7,45 kWh permette di percorrere fino a 25 chilometri in modalità elettrica, mentre le prestazioni dichiarate sono da record: 0-100 km/h in meno di 2,3 secondi, 0-200 in 6,35 e una velocità massima oltre i 340 km/h.

Il listino parte da circa 450.000 euro, ma l’esemplare bloccato a Francoforte è stato valutato dalla dogana ben oltre i 500.000. Una cifra che rende l’idea di quanto sia ambita: le consegne sono iniziate soltanto quest’anno e chi ne ordina una può aspettare fino a ventiquattro mesi.

Con simili tempi di attesa, una Ferrari già pronta e “disponibile” può diventare un affare molto appetibile, soprattutto per chi non fa troppe domande sulla sua provenienza.

Il traffico di auto

Il caso, a ben vedere, si inserisce in un copione già visto. Le supercar rubate in Europa finiscono spesso su mercati esteri dove le auto di lusso possono raggiungere quotazioni molto elevate, e il Messico rientra tra le destinazioni citate in queste ricostruzioni.

Alcuni osservatori ipotizzano che la Ferrari possa essere stata sottratta su commissione, un fenomeno per pochi che molti potrebbero relegare ai film più che alla vita reale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali: non si sa quale organizzazione fosse coinvolta, né quale fosse il piano reale dietro il trasferimento.

L’unico dato certo è che a tradire l’operazione sia stata la burocrazia, cioè carte che non tornavano. Un piccolo dettaglio, ma sufficiente a bloccare una vettura da mezzo milione di euro sulla pista, a pochi passi dall’aereo.