Un errore in frenata alla Curva 11 provoca lo scontro tra due Ferrari leggendarie: la 499P Modificata e la F2004, per un valore vicino ai 18 milioni

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Instragram Danni milionari per lo scontro tra Ferrari F2004 e 499P Modificata

Alle Finali Mondiali Ferrari 2026, sul circuito di Barcellona, due autentici monumenti della storia sportiva di Maranello si sono ritrovati protagonisti di un tamponamento. Una Ferrari 499P Modificata ha urtato una F2004, monoposto legata all’ultimo titolo mondiale conquistato da Michael Schumacher. Un episodio avvenuto durante le sessioni dedicate ai clienti del Cavallino, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i conducenti. A rendere straordinaria la vicenda non è soltanto la rarità delle automobili coinvolte, ma il loro valore complessivo, stimato fino a circa 18 milioni di euro.

Il tamponamento alla Curva 11

L’incidente è avvenuto alla Curva 11 del Circuit de Barcelona-Catalunya, durante una delle sessioni riservate alle vetture dei programmi speciali Ferrari. La 499P Modificata, impegnata nella percorrenza del tracciato, ha raggiunto la F2004 che la precedeva, tamponandola in seguito a un errore nella fase di frenata.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Non capita frequentemente di vedere coinvolte nello stesso incidente due automobili appartenenti a epoche e discipline differenti, entrambe rappresentative di momenti particolarmente importanti nella storia Ferrari.

Fortunatamente i piloti sono usciti illesi dall’impatto. Dopo l’accaduto si sono anche stretti la mano, ridimensionando sul piano umano un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Restano invece da valutare gli eventuali danni materiali, particolarmente delicati quando interessano componenti in fibra di carbonio realizzati per vetture così rare.

V6 ibrido da 870 CV contro V10 da oltre 900 CV

La 499P Modificata nasce dalla Hypercar protagonista dei successi Ferrari alla 24 Ore di Le Mans nel 2023, 2024 e 2025. Non essendo destinata alle competizioni ufficiali, questa versione è svincolata dalle limitazioni regolamentari del Mondiale Endurance.

Il sistema propulsivo combina un V6 biturbo da 3,0 litri con un’unità elettrica collocata sull’asse anteriore, per una potenza complessiva che raggiunge 870 CV. La F2004 appartiene invece a una stagione irripetibile della Formula 1. Con quella monoposto, Ferrari conquistò il Mondiale 2004, mentre Schumacher ottenne il settimo titolo piloti della carriera. La vettura monta un V10 aspirato da 3,0 litri, capace di superare i 19.000 giri al minuto e sviluppare oltre 900 CV.

Due concezioni meccaniche radicalmente diverse, accomunate dalla ricerca delle massime prestazioni e dall’impiego di tecnologie estremamente sofisticate. Anche le quotazioni riflettono questa esclusività. Una 499P Modificata è valutata intorno agli otto milioni di euro, mentre un esemplare è stato recentemente aggiudicato all’asta per 8,9 milioni. Per la F2004 le stime oscillano fra tre e nove milioni, a seconda della storia sportiva del telaio.

F1 Clienti e Sport Prototipi: il privilegio di guidare la storia

Le automobili coinvolte appartengono all’universo dei programmi F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti, attraverso i quali Ferrari consente a una selezionata cerchia di collezionisti di utilizzare vetture da competizione sui circuiti. L’acquisto rappresenta soltanto una parte dell’esperienza. Le macchine vengono generalmente custodite e preparate da personale specializzato, mentre Ferrari organizza sessioni dedicate in autodromi internazionali.

I proprietari possono contare sull’assistenza di tecnici, ingegneri e piloti professionisti, in un contesto lontanissimo dai tradizionali track day. È proprio questa dimensione esclusiva a rendere l’incidente di Barcellona particolarmente singolare: due vetture dal valore storico ed economico eccezionale, riunite in pista per continuare a essere guidate anziché rimanere immobili in una collezione. Fortuna che nessuno si sia fatto male.