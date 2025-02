Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: GettyImages Ferrari di Trump all'asta: ha un particolare da urlo

Donald Trump, quando si tratta di auto, è sempre in prima linea. Amante delle belle vetture, il suo garage è sicuramente ricco di supercar e macchine in generale che farebbero invidia a chiunque. Certo pubblicamente, in tal senso, ha un approccio molto protezionista. Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, infatti, spinge molto su quei marchi che sono americani o che quantomeno hanno deciso di investire sul territorio statunitense producendo i propri modelli proprio negli USA.

Di recente, Trump ha promesso di abbassare di molto le tasse a quei costruttori che decideranno di cominciare a produrre i propri modelli sul territorio americano. Non è tutto però, perché ha anche imposto dei pesanti dazi ai Paesi limitrofi agli USA, salvo poi ritrattare parzialmente poco dopo. In ogni caso la strategia del Presidente degli Stati Uniti è abbastanza palese: vuole provare a spingere la produzione nel proprio Paese abbassando le tasse e contemporaneamente alzando quelle dei prodotti importati.

Trump mette in vendita i suoi gioielli

Nonostante questo suo patriottismo e questo suo amore per l’America, nemmeno Donald Trump è riuscito a resistere al fascino tutto italiano della Ferrari. Tuttavia, purtroppo per lui, oggi non può più guidarla perché – come prescrive la legge americana – il Presidente non può mettersi al volante di una vettura per questioni di incolumità e viene scarrozzato da un autista personale.

Probabilmente spinto anche dall’impossibilità di poter guidare queste sue supercar, di recente Trump ha deciso di metterne alcune in vendita. In passato ha già ceduto una Lamborghini Diablo VT di colore Blu Le Mans. Ora però sembra essere giunto il momento dei saluti per la sua Ferrari F430 rossa, che è finita sul portale di aste Rockstar Car Auction.

La Ferrari F430

La Ferrari F43o è una berlinetta sportiva che venne presentata ufficialmente durante il Motor Show di Parigi nel settembre 2004. Particolarmente importante per la Casa di Maranello perché segna l’inizio di una nuova generazione di modelli con Motore V8. Erede della Ferrari 360, è rimasta in vendita dal 2004 al 2009. Secondo i dati dichiarati dal Cavallino, riusciva ad andare oltre i 315 km/h e aveva un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. Ha il cambio denominato F1 con palette al volante.

In particolare quella di Donald Trump è la versione coupé del 2007 ed ha un allestimento abbastanza classico, senza bizzarrie, con carrozzeria in Rosso Corsa e interni in marrone chiaro. Il dettaglio che però rende davvero unica questa vettura è la sua targa di New York personalizzata con la sigla DJT, ovvero le sue iniziali. Naturalmente, a corredo dell’auto c’è anche tutta la documentazione del caso che riporta anche il nome del primo proprietario e dei loghi che celebravano all’epoca i 60 anni della Ferrari. Stiamo parlando inoltre di un esemplare praticamente immacolato, che ha percorso appena 9.400 miglia, cioè circa 15mila km. Solitamente una vettura del genere, con queste caratteristiche e in questo stato, ha un valore che oscilla tra i 116mila e i 146mila euro. Probabilmente però questa vettura raggiungerà cifre ben più alte visto il suo precedente proprietario. Trump comunque non è l’unico VIP ad amare questo modello, anche Gordon Ramsay tempo fa ne aveva una.