ANSA John Elkann ha donato a Papa Leone XIV una riproduzione in scala della Ferrari SF90 XX Stradale

Al Palazzo Apostolico, venerdì mattina, si è svolto il primo faccia a faccia tra Papa Leone XIV e John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo. L’erede della famiglia Agnelli, oggi alla guida di Ferrari e Stellantis, a capo della Fondazione Agnelli e amministratore delegato di Exor, è arrivato in Vaticano al volante di una Jeep Grand Cherokee. Con sé ha portato un regalo scelto con cura: il modellino di una Ferrari SF90 XX Stradale, vettura simbolo dell’ingegneria più recente di Maranello, regalato di persona a Sua Santità. L’incontro, dai contorni di una conversazione diretta, ha messo al centro questioni concrete come la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale, nonché l’uso della tecnologia.

Un settore in pieno cambiamento

Mentre il settore delle quattro ruote cambia pelle, tra elettrico in ascesa e schemi produttivi in revisione, Elkann ha fatto tappa in Vaticano. In un periodo così pregno di evoluzioni, l’udienza ha dato modo alla Chiesa di introdurre la sua prospettiva sulle tematiche attuali, incentrata sulla responsabilità etica e sul bene collettivo. L’occasione segnala la volontà del Vaticano di dialogare con chi ha il potere concreto di plasmare l’avvenire industriale e tecnologico, orientandone le scelte verso criteri che non siano solo economici ma anche dal valore umano.

Il rapporto tra la famiglia Agnelli e l’istituzione ecclesiastica ha una lunga storia alle spalle. Gianni Agnelli, figura fondamentale del capitalismo italiano, ebbe infatti rapporti diretti con Paolo VI e Giovanni Paolo II, soprattutto nei momenti cardine della storia torinese. Quegli scambi di opinioni vertevano su lavoro, responsabilità sociale e ruolo dell’impresa nel tessuto collettivo.

E anche sotto il pontificato di Francesco, John Elkann fu ricevuto diverse più volte in Vaticano, portando avanti una tradizione che oggi trova una nuova cornice. Con Leone XIV, che per i suoi spostamenti fa affidamento su un Multivan Volkswagen e su una Mercedes Classe G elettrica, il contesto appare di estrema urgenza, poiché, oltre di industria e lavoro, si sofferma sulla transizione ecologica e sul futuro delle comunità globali.

La posta in gioco

Orgogliosamente donato da Elkann al Pontefice, il modellino della Ferrari SF90 XX Stradale simboleggia l’ingegno umano e la spinta della tecnologia al massimo livello, ma apre altresì un interrogativo: in che modo la ricerca della perfezione meccanica può tradursi in responsabilità verso il Pianeta? Come può una vettura concepita per esprimere pura potenza trasformarsi in banco di prova per soluzioni sostenibili? Per Leone XIV, il compito è inserirsi nella conversazione senza scendere nel merito delle soluzioni tecniche, con focus sul rispetto della Terra e sulla necessità che l’innovazione non diventi mai disumanizzante.

Uno sguardo oltre i confini

È plausibile immaginare che nei prossimi mesi il Vaticano allargherà il dialogo ad altri protagonisti dell’industria automobilistica, italiana e internazionale. I dialoghi con manager ed imprenditori contribuiranno a costruire una piattaforma di confronto che tenga insieme sia la stretta visione economica sia quella sociale e spirituale. Attraverso l’udienza, il mondo religioso si impegna a essere presente là dove si assumono scelte in grado di influenzare il destino di miliardi di persone nei decenni a venire.