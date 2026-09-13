Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

RM Sotheby's Ferrari Enzo Nero Opaco: valore da record in arrivo

Nel mondo del collezionismo automobilistico esistono delle icone con numeri impossibili da prevedere, proprio come lei. La Ferrari Enzo torna a far parlare di sé attraverso RM Sotheby’s, che ha messo sul mercato un esemplare unico nel proprio genere: l’unica Enzo mai uscita da Maranello con una verniciatura Nero Opaco realizzata direttamente in fabbrica.

Carrozzeria Pininfarina dal colore unico

Su circa 400 esemplari complessivamente prodotti, questa è l’unica ad aver rinunciato ai classici Rosso Corsa, Giallo Modena o Nero lucido per abbracciare una finitura opaca fin dall’origine. Un dettaglio che nel 2004, anno di costruzione della vettura, rappresentava quasi una provocazione: la Enzo nasceva con tinte lucide pensate per esaltare al massimo ogni linea disegnata da Pininfarina.

La verniciatura opaca non fu un capriccio aggiunto in un secondo momento a un ordine già esistente, ma una scelta studiata fin dall’inizio dal reparto personalizzazioni di Maranello. A commissionare l’esemplare fu infatti un membro della famiglia reale del Brunei, un dettaglio che spiega sia la tinta insolita sia il successivo restauro a sei cifre a cui la vettura è stata sottoposta. Ferrari abbinò la carrozzeria Nero Opaco a un abitacolo interamente rifinito in pelle nera, con strumentazione rossa a contrasto, creando un insieme coerente tra esterno e interno voluto fin dal progetto originale.

V12 aspirato che urla

Sotto la scocca in fibra di carbonio, con soluzioni tecniche derivate direttamente dall’esperienza in Formula 1, lavora il leggendario V12 aspirato da 6,0 litri, capace di erogare 660 CV e di spingere la hypercar fino a una velocità massima di 350 km/h. Un propulsore che, senza alcun filtro elettronico a smorzarne il carattere, resta ancora oggi uno dei motori aspirati più celebrati nella storia recente del Cavallino, complice anche una fase di mercato in cui le hypercar analogiche vivono una vera e propria riscoperta da parte dei collezionisti di tutto il mondo.

L’esemplare in questione vanta un chilometraggio di appena 5.763 km, un dato che testimonia quanto la vettura sia stata utilizzata con estrema parsimonia nel corso della propria vita. Telaio, motore, cambio e carrozzeria restano tutti originali, certificati dal prestigioso badge Ferrari Classiche.

Storia di questo modello

Il percorso di questa Enzo così particolare merita di essere raccontato nel dettaglio. Terminata la costruzione nell’ottobre 2004, la vettura fu inizialmente destinata alla residenza londinese della famiglia reale del Brunei, dove per un certo periodo venne anche utilizzata su strada, con avvistamenti occasionali tra i quartieri di Hampstead, Mayfair e Knightsbridge. Il colore opaco, tutt’altro che passare inosservato, la rendeva immediatamente riconoscibile rispetto alle altre Enzo dalle tinte più sgargianti in circolazione.

Dopo essere stata trasferita nella regione Asia-Pacifico, l’auto è tornata in Europa nel 2022, dove è stata affidata alla Carrozzeria Zanasi, realtà specializzata negli interventi sulle hypercar Ferrari e sui modelli della serie Icona. Qui sono stati sostituiti alcuni componenti e la verniciatura è stata ripresa e riportata a nuovo, prima che la vettura venisse trasferita in Canada, dove è rimasta da allora in condizioni ben preservate.

La vendita avviene attraverso Sealed, la piattaforma privata di RM Sotheby’s che permette agli offerenti di trattare in forma riservata anziché in una sala d’asta dal vivo, motivo per cui il prezzo finale non verrà reso pubblico. Le offerte si chiuderanno il 30 settembre, senza alcuna stima ufficiale diffusa: il valore viene comunicato soltanto su richiesta diretta. Considerando però che le quotazioni internazionali per una Enzo hanno di recente superato i 17 milioni, in questo caso ci si aspetta numeri da record.