Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fonte: RM Sotheby's La Ferrari F2001, chassis 211, con cui Michael Schumacher trionfò a Monaco e Ungheria nel 2001: sarà battuta all’asta il 24 maggio a Montecarlo

Nel mondo del motorsport, pochi nomi risuonano con la stessa forza di Michael Schumacher. Il suo dominio nei primi anni 2000, soprattutto al volante di una Ferrari, è scolpito nella storia della Formula 1. In uno degli appuntamenti più esclusivi del collezionismo automobilistico mondiale, gli appassionati hanno davanti un’occasione rarissima: portarsi a casa la monoposto che ha avuto un ruolo chiave nella carriera del campione tedesco, ovvero la Ferrari F2001, telaio numero 211.

In occasione del Gran Premio di Monaco del prossimo 25 maggio, la casa d’aste RM Sotheby’s è pronta a far partire un’asta per la vettura che nel 2001 consegnò al pilota tedesco che il mondo della F1 ama (tuttora) la vetta del podio a Montecarlo. A rendere ancora più speciale lo chassis numero 211, è il suo ulteriore utilizzo durante il Gran Premio di Ungheria, un’altra gara che richiedeva un elevato livello di downforce aerodinamico, diventata poi famosa per essere quella della vittoria che permise a Ferrari di raggiungere per la prima volta la storica doppietta piloti-costruttori nel campionato mondiale. Un esemplare unico che nella giornata di sabato 24 maggio 2025, pochi minuti prima delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, tornerà a Montecarlo in un’asta non adatta a deboli di cuore. Le premesse sono infatti altissime, visto che la stessa monoposto era stata già battuta nel 2017, sempre dalla rinomata casa d’aste RM Sotheby’s, a una cifra record di oltre 7.5 milioni di dollari, a seguito di una partenza di 2.8 milioni.

Ad aggiungere un significato filantropico all’evento, in un momento in cui si susseguono indiscrezioni sulle condizioni di salute di Schumacher, parte dell’incasso verrà devoluto alla Keep Fighting Foundation, associazione nata dalla famiglia del pilota per promuovere valori di perseveranza e resilienza nelle situazioni più difficili.

La Ferrari F2001

Progettata da un team d’élite guidato da Rory Byrne, Ross Brawn e Paolo Martinelli, la vettura che presto andrà all’asta rappresenta il culmine della tecnologia Ferrari nei primi anni 2000, con un telaio in fibra di carbonio e una distribuzione dei pesi ottimizzati per massimizzare l’aderenza e le prestazioni. A spingere la F2001 è un motore V10 da 3.0 litri aspirato, in grado di superare i 17.000 giri/min e di sviluppare una potenza in grado di raggiungere quasi i 900 CV, abbinato a un cambio sequenziale a sette marce integrato nel retrotreno. Il sistema di sospensioni push-rod, evoluto rispetto alla stagione precedente, garantisce stabilità e trazione, specialmente nei circuiti cittadini come quello di Montecarlo e Ungheria dove è stata utilizzata con successo.

Come partecipare all’asta

L’appuntamento tanto atteso è fissato per sabato 24 maggio 2025 ore 15.15, nel cuore pulsante di Montecarlo, a ridosso delle qualifiche del Gran Premio. Per la prima volta nella storia, una vettura di questo calibro verrà battuta all’asta direttamente durante un evento ufficiale del calendario di Formula 1. Un’ambientazione suggestiva, che amplifica l’eccezionalità dell’evento. All’asta sarà possibile partecipare sia in presenza, solo con invito, sia da remoto tramite registrazione online sul sito ufficiale della casa d’aste. Al di là del valore economico che potrà raggiungere la F2001 telaio 211, l’evento sarà un tributo potente a una leggenda vivente dello sport e alla storia del Cavallino Rampante.