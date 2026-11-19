Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images - Iconic Auctioneers Vendita record Ferrari F355 GTS Jeremy Clarkson

Una Ferrari F355 GTS acquistata nuova da Jeremy Clarkson è stata venduta per la bellezza di 405.000 sterline, circa 484.000 euro. La vendita ha stabilito un primato mondiale per un’asta dal vivo. Le tre auto appartenute al noto giornalista britannico hanno raggiunto la cifra di 160.312 sterline, 191.000 euro. Iconic Auctioneers ha accumulato vendite per quasi 17 milioni di euro, con l’81% delle vetture che ha trovato un nuovo collezionista al NEC Classic Motor Show.

La Ferrari F355 GTS del 1996 di Clarkson era una delle tante supercar famose al grande pubblico, insieme alla Rolls-Royce del cantante degli Oasis Noel Gallagher e alla Porsche di Ron Dennis, ex boss della McLaren in F1. La stima iniziale della F355 si aggirava intorno alle 200.000-250.000 sterline, offrendo una combinazione tra un iconico cambio manuale a sei marce con rari sedili sportivi con schienale in carbonio.

Condizioni da vetrina

L’auto ha affrontato appena 15.200 miglia, circa 24.000 km, e si trovava in perfette condizioni. Rifinita in Rosso Corsa con interni in pelle Crema, divenne familiare ai lettori delle rubriche di Clarkson sul Sunday Times prima che lui la regalasse come premio a un lettore. Lui è stato il primo proprietario e per anni ha apprezzato la biposto con motore centrale posteriore a 8 cilindri, prodotta dal 1994 al 1999, che prese il posto della Ferrari 348.

La F355 venne commercializzata in tre varianti di carrozzeria: coupé (F355 Berlinetta), targa (F355 GTS) e spider (F355 Spider). Il nome nasceva dalla cilindrata di 3,5 litri e le 5 valvole per cilindro. Dall’esperienza in pista in F1, i tecnici introdussero l’iniezione elettronica, fondo piatto, cambio sequenziale e sospensioni a controllo elettronico regolabili dall’abitacolo su due differenti settaggi, Normale e Sport. Quest’ultimo, in particolare, nelle versioni con cambio sequenziale, rendeva ogni cambiata un puro godimento.

Il telaio della F355 era fatto interamente in acciaio, la scocca era basata sulla precedente Ferrari 348. Sotto al cofano il motore Dino, posto nella parte centrale della vettura, era un 8 cilindri a V di 90° di 3,5 litri di cilindrata con distribuzione a 5 valvole per cilindro, in grado di sprigionare una potenza massima di 380 CV a 8250 giri/min, superiore rispetto ai 300 CV della 348. Pininfarina trascorse ore per migliorare l’aerodinamica, con la creazioni di specifici flussi nel sottoscocca, completamente carenato.

Innovazioni eclatanti

Il cambio F1, ereditato dall’esperienza nel Motorsport, era privo di pedale della frizione e comandato da 2 bilancieri inseriti dietro al volante per l’inserimento e la scalata delle marce, presenti sulle monoposto di F1 dell’epoca, oltre ad alcuni comandi posti sul tunnel centrale per la selezione della retromarcia e del neutral. La frizione era di tipo semiautomatico. La F355 venne sostituita degnamente dalla Ferrari 360 Modena.

All’asta di Iconic Auctioneers al NEC Classic Motor Show sono finite anche altre vetture della collezione personale di Clarkson, tra cui una Lancia Montecarlo Spider del 1982, venduta a 82.000 euro, diventata iconica perchè guidata dal giornalista inglese in “The Grand Tour”. La Lancia blu Lotus lo ha accompagnato in Zimbabwe e Botswana in “One for the Road”, l’ultimo speciale con Richard Hammond e James May. Inoltre, sono state messe all’incanto e vendute l’Alfa Romeo GTV6 del 1983 di “Well Aged Scotch” e la Lincoln Continental Mark V del 1978 di “Lochdown”.