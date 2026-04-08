Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Le due passioni di Lewis Hamilton

Mai banale Lewis Hamilton, neanche nella presentazione ufficiale della compagna showgirl Kim Kardashian. Dopo settimane di rumor e un lungo periodo da single l’anglocaraibico ha ritrovato l’amore con una delle donne più desiderate e seguite al mondo. Il pilota della Ferrari, in occasione del weekend di Suzuka, si è presentato al raduno di auto preparate di Tokyo, un evento caro agli appassionati del Paese del Sol Levante.

Dopo un buon inizio di stagione, il 41enne ha scelto al vetrina giapponese per svelare, in stile Fast and Furious, il bolide più raro della sua collezione. La Rossa preferita da Enzo Ferrari è stata ripresa da più angolazioni, mostrandosi in tutta la sua bellezza. A completare un quadro da sogno c’è anche una passeggera speciale sulla F40: Kim Kardashian. Le immagini parlano da sole e mostrano una piacevole connessione tra i due.

Re dello show business

Per uno straordinario pilota in grado di accendere sempre i riflettori sul suo conto, sebbene non vinca un Gran Premio di F1 da anni, c’è una regina mondiale dei reality show, ex modella statunitense. Nel 2007 Kim divenne protagonista, insieme alla sua famiglia, del reality show “Al passo con i Kardashian”, che ebbe una risonanza globale, dando fama a tutte le sorelle. Dopo la storia con Kanye West, la quarantacinquenne si è presa una pausa dove si è concentrata sulla sua carriera da imprenditrice e produttrice televisiva.

L’attuale fiamma di Hamilton appare alla fine del filmato che ammirerete in basso con un sorriso smagliante. La coppia sembra divertita e, dopo alcune apparizioni delle settimane precedenti, hanno sugellato l’unione. Le voci su una loro love story erano circolate in occasione del Super Bowl. Ora i fan potrebbero assistere alla presenza di Kim Kardashian nel Paddock di Miami, prossima tappa del campionato di Formula 1. Le due icone dei rispettivi ambiti vantano un’aura fortissima e il sodalizio sta portando anche ottimi risvolti in ambito sportivo.

Nuova vita per Lewis

Il 7 volte iridato sembra aver messo alle spalle definitivamente un 2025 al di sotto delle aspettative. Quest’anno ha debuttato con un rinnovato ottimismo sulla SF-26, cogliendo un quarto posto nella gara inaugurale in Australia e salendo per la prima volta sul podio con la Rossa in Cina. Nel GP di Giappone il numero 44 non è andato oltre la sesta posizione, non trovando il feeling giusto. Le sue performance sono in linea con quelle di Leclerc e il gap in classifica tra i due ferraristi è di appena 8 punti.

Per lottare contro le Mercedes la Scuderia modenese porterà svariati aggiornamenti nella tappa di Miami. La Rossa verrà ampiamente sviluppata nel corso della stagione, aspettando le modifiche alla Power Unit che arriveranno solo dopo la tappa di Monaco con l’ADUO. Potrebbe essere la svolta concreta per trasformare una buona base telaistica in una vera monoposto da titolo, tuttavia la SF-26 è ancora un cantiere aperto.

Per ora Lewis si gode la Ferrari F40 e la sua bella compagna californiana. La presenza di Kim nel video è un chiaro segnale di un rapporto che viaggia alla massima velocità. Il campione, al volante di una delle vetture più iconiche di sempre, ha solo aggiunto al filmato la didascalia: “Here we go again. Drift Vol. III”, chiudendo una trilogia nipponica da brividi.