Fonte: ANSA Hamilton ha un desiderio da realizzare

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari non segna solamente un nuovo capitolo nella sua illustre carriera in Formula 1, ma disvela anche un desiderio che va oltre i circuiti e le competizioni: la creazione di una supercar denominata Ferrari F44. Il pilota inglese, fresco vincitore della gara sprint del Gran Premio della Cina a Shanghai, ha condiviso con i suoi fan questo ambizioso progetto, immaginando una sportiva che tragga ispirazione da una leggenda automobilistica del Cavallino Rampante: la Ferrari F40.

L’erede di un mito

L’ammirazione di Hamilton per la F40 non è un segreto. Questo modello, prodotto dalla casa di Maranello tra il 1987 e il 1992 in soli 1.311 esemplari, rappresenta un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati di auto di tutto il mondo. Non a caso, una delle prime immagini che hanno ritratto l’inglese al suo arrivo in Ferrari lo ha visto posare proprio accanto a questo capolavoro ingegneristico, nato dalla mente di Nicola Materazzi.

Le caratteristiche tecniche della Ferrari F40 sono quelle di un’auto che ha fatto scuola. Il suo motore V8 a 90° da 3 litri, sovralimentato da due turbocompressori, era in grado di erogare una potenza di 478 CV e una coppia massima di 577 Nm a 4.000 giri/min. Questi valori, impressionanti per l’epoca, le permettevano di raggiungere una velocità massima di 324 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. L’idea di Hamilton è quella di trasfondere lo spirito di questa vettura senza tempo nella sua F44, con un dettaglio che sottolinea la sua passione per la guida più pura: la presenza di un “cambio manuale“. Questa specifica rivela un desiderio di connessione meccanica e di controllo diretto sulla vettura, un elemento che ha contribuito al fascino della F40 e che Hamilton desidera riproporre nel suo progetto.

Il sogno del baronetto

Sebbene il progetto F44 sia ancora nelle sue fasi iniziali e non abbia una data di lancio definita, Hamilton ha accennato a una potenziale finestra temporale. Inizialmente, si è lasciato sfuggire l’intenzione di lavorarci “per i prossimi cinque anni“, per poi correggere il tiro e indicare un più generico “per i prossimi anni“. Questa dichiarazione suggerisce che la creazione della F44 rappresenta un impegno a lungo termine per il pilota inglese, un’ambizione che coltiva parallelamente alla sua carriera in Formula 1.

La volontà di Lewis Hamilton di cimentarsi nella creazione di una propria supercar, ispirata a una leggenda come la Ferrari F40, testimonia una visione che va oltre il semplice ruolo di pilota. Dimostra un interesse profondo per il design automobilistico e per la cultura delle macchine sportive che hanno fatto la storia. La F44, così come immaginata da Hamilton, si preannuncia come un potenziale omaggio a un’epoca d’oro dell’automobilismo, reinterpretata con la sensibilità e il gusto di uno dei più grandi campioni del motorsport.

Resta ora da vedere come questo sogno prenderà forma nei prossimi anni, e se la F44 riuscirà a catturare lo stesso spirito leggendario che anima la sua illustre musa ispiratrice. L’annuncio di Hamilton ha già suscitato grande curiosità e attesa tra gli appassionati, confermando il suo impatto non solo nel mondo delle corse, ma anche nel panorama più ampio della cultura automobilistica.