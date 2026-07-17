Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

RM Sotheby's Iron Mike fu proprietario di questa Ferrari F50

Nel mondo delle hypercar, pochi nomi evocano lo stesso timore reverenziale della Ferrari F50, la vettura nata per celebrare il mezzo secolo di storia della Casa di Maranello. Se a questo prestigio ingegneristico si aggiunge la provenienza da una delle figure più iconiche e controverse dello sport mondiale, ci troviamo di fronte a un pezzo da collezione praticamente irripetibile. Prossimamente, durante l’asta di Monterey 2026 organizzata da RM Sotheby’s, i riflettori saranno puntati sul telaio numero 104220, una F50 del 1995 che fu acquistata nuova dalla leggenda del pugilato Mike Tyson.

Un’auto da corsa prestata alla strada

La Ferrari F50 non è mai stata una semplice evoluzione della F40, ma un progetto radicalmente diverso che mirava a portare l’esperienza della Formula 1 su strada. Il motore di questo esemplare è un V-12 da 4,7 litri (tipo F130B), un propulsore che deriva direttamente da quello utilizzato dalla Ferrari nella stagione di F1 del 1992. Questa unità è in grado di sprigionare 513 CV, permettendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

La costruzione stessa della vettura è un inno alla tecnologia aerospaziale dell’epoca: il telaio è basato su una vasca in fibra di carbonio in stile F1, mentre la carrozzeria disegnata da Pininfarina utilizza materiali come Kevlar e Nomex. Grazie al tetto rigido rimovibile, la F50 offre la versatilità di una barchetta e la compostezza di una berlinetta, rendendola un pezzo centrale del portfolio delle cosiddette “Big Six” hypercar di Ferrari.

Da Mike Tyson ai giorni nostri

Questo specifico esemplare, il numero 73 di soli 349 prodotti, è uno dei pochissimi (solo 55) configurati originariamente per il mercato statunitense. Completata nel febbraio 1996 nella classica livrea Rosso Corsa con interni neri e inserti rossi, la vettura fu acquistata da Mike Tyson poco dopo aver riconquistato il titolo mondiale dei pesi massimi. La F50 rappresentava il coronamento perfetto per la collezione di un atleta che dominava la scena pop e sportiva globale.

Nonostante il passare degli anni, l’auto è stata conservata con una cura maniacale, percorrendo appena 6.196 miglia (poco meno di 10.000 chilometri). La sua autenticità è garantita dalla certificazione Ferrari Classiche Red Book, ottenuta nel 2008, che conferma la presenza del motore, del cambio e della carrozzeria originali “matching numbers”. Recentemente, la vettura è stata sottoposta a un importante tagliando presso la concessionaria ufficiale Ferrari di Newport Beach, assicurando che le sue condizioni meccaniche siano impeccabili per il nuovo proprietario.

Valore collezionistico

L’importanza di questa vendita è sottolineata dalla stima d’asta, che si colloca tra i 7 e i 9 milioni di dollari. A rendere l’offerta ancora più allettante è la presenza di tutti gli accessori originali: il tetto rigido con la sua custodia, i manuali d’uso nella borsa in pelle, il set di tre valigie coordinate F50, gli attrezzi di bordo e la documentazione storica completa curata dall’esperto Marcel Massini.

In un tocco finale che celebra il legame con il suo primo proprietario, la Ferrari è accompagnata da un paio di guanti da boxe Everlast autografati da Mike Tyson. Questa F50 non è dunque solo una meraviglia della tecnica, ma un frammento di storia della cultura popolare del XX secolo, destinata a diventare il gioiello della corona di una delle collezioni più esclusive al mondo.