Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Collecting Cars La speciale Ferrari FF di John Elkann all'asta

Ha fatto rapidamente il giro del mondo la notizia che John Elkann, presidente di Stellantis e della Ferrari, avrebbe messo in vendita il Cavallino Rampante. Una notizia che, letta superficialmente, ha fatto sobbalzare appassionati e investitori, finché non si è chiarito l’equivoco: non si tratta della Casa di Maranello intesa come azienda, ma di una Ferrari FF del 2013. Questa supercar personalizzata dallo stesso Elkann secondo gusti molto particolari, è un omaggio al nonno Gianni Agnelli, “l’Avvocato”, che amava il colore blu.

Una delle piattaforme più prestigiose

La vettura è stata messa in vendita attraverso Collecting Cars, una delle più importanti piattaforme di aste online dedicate alle vetture di pregio. Per ora l’annuncio riporta un valore di 143.000 euro, ma è facile immaginare che la combinazione tra la rarità della configurazione e la provenienza da una figura di spicco dell’automotive mondiale ne faccia lievitare l’interesse tra i collezionisti.

La Ferrari FF di Elkann non è una qualsiasi. Si tratta di una one-off nel vero senso del termine: la tinta esterna, battezzata “Pantone Nuovo Blu”, è un colore assolutamente inedito e non presente nel catalogo Ferrari. Una scelta non casuale: il blu scuro era uno dei colori preferiti dell’Avvocato Agnelli, spesso presente anche in dettagli cromatici delle sue vetture, dalle Ferrari alle Fiat passando per le Lancia più esclusive.

A contrasto con la livrea blu si trovano i cerchi in lega grigio metallizzato, le pinze freno rosse, e gli specchietti grigio chiaro, per un look elegante e sportivo allo stesso tempo. Anche gli interni richiamano la tinta dominante, con un mix raffinato di pelle e feltro, accenti in fibra di carbonio blu e inserti in grigio chiaro, in un equilibrio cromatico che racconta un’idea ben precisa di stile.

Lusso, potenza e cura dei dettagli

Oltre all’aspetto esclusivo, la FF di John Elkann non rinuncia alla sua natura di pura granturismo ad alte prestazioni. Sotto al massiccio cofano pulsa un poderoso motore V12 da 6.3 litri, capace di erogare 660 cavalli, con collettori di aspirazione rossi ben visibili e una dinamica di guida ancora oggi tra le più apprezzate nel segmento.

Dettaglio curioso: nel bagagliaio si trova un rivestimento in teak nero, una scelta di sapore nautico e rétro che richiama lo stile delle auto da GT anni ’60 e che rappresenta un ulteriore tocco distintivo. Nonostante i suoi dodici anni di vita, l’auto è in condizioni eccellenti. Ha percorso appena 15.891 chilometri, ed è stata recentemente sottoposta a manutenzione. A gennaio 2024 è stato effettuato un tagliando completo, con la sostituzione della cinghia di distribuzione.

Alcuni cenni storici

Nel 2024, questa stessa Ferrari era già stata messa all’asta, con una stima compresa tra 280 e 400 mila euro, senza però trovare un acquirente. Adesso torna in vendita, sempre a Torino, e con lo stesso alone di esclusività. È importante sottolineare che John Elkann possiede diverse Ferrari, e più volte è stato avvistato al volante di modelli mozzafiato, come la recente Purosangue con cerchi oro. La vendita di questa FF non ha dunque nulla a che vedere con decisioni strategiche sul marchio, che resta uno dei brand più solidi e ammirati al mondo, con un valore stimato da Brand Finance in 10,2 miliardi di euro.