La 550 Maranello sarà venduta all'asta: il modello è appartenuto al campione americano negli anni '90 e oggi può valere una fortuna

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Joopiter La Ferrari di Jordan va all'asta

Michael Jordan continua a essere una vera e propria icona del mondo dello sport. La sua passione per il settore delle quattro ruote è nota fin dai primi anni della sua carriera. Durante gli anni ’90, in particolare, Jordan acquistò una Ferrari, con diverse personalizzazioni. Questa vettura non è rimasta per molto tempo nel garage del campione americano.

È stata venduta ed è oggi pronta a tornare sul mercato, diventando preda dei collezionisti americani e non solo. Joopiter, piattaforma specializzata aste, ha in programma la vendita della supercar italiana appartenuta a Jordan. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo modello davvero molto interessante.

Una gemma firmata Maranello

La Ferrari di Michael Jordan è una delle produzioni più interessanti degli anni ’90 della Casa italiana. Si tratta di una Ferrari 550 Maranello, personalizzata dal suo illustre acquirente e caratterizzata dal numero di telaio 108712. La supercar è ora sotto il controllo del dealer di Miami Curated, che l’ha rintracciata e acquistata, e si prepara a essere venduta all’asta.

L’esemplare sarà esposto presso il Cart Department, al 16 di Morton Street a New York, tra il 15 e il 20 settembre. Per l’occasione, l’esposizione vedrà anche un altro cimelio di Jordan, ovvero la maglia indossata in Gara 3 delle NBA Finals del 1998 (anche la maglia sarà poi venduta con lo stesso meccanismo).

La 550 Maranello di Jordan venne utilizzata anche come fonte di ispirazione per la progettazione della scarpa Air Jordan XIV, che presenta diversi elementi chiaramente ripresi dallo stile della supercar di Maranello.

La vettura può contare su una verniciatura con colorazione Rosso Barchetta, sui cerchi Speedline cromati, su interni in pelle color cuoio (i sedili sono stati personalizzati per modificare la posizione di guida considerando i quasi 2 metri del campione) e anche su una targa personalizzata, con la scritta MJ 5, emessa dallo stato dell’Illinois, dove si trova Chicago, per anni “casa” di Jordan.

Sotto al cofano, invece, troviamo il motore V12 aspirato da 5,5 litri abbinato al celebre cambio manuale a sei marce. Il modello conserva il libretto di garanzia originale di fabbrica, con una rara firma di Jordan accanto al suo indirizzo di Durham, nella Carolina del Nord.

Immagini e video della vettura sono disponibili anche nel carosello pubblicato su Instagram, che riportiamo qui di sotto, dall’account ufficiale di Joopiter.

Una valutazione importante

La vendita si svolgerà online, tramite la piattaforma Joopiter. La valutazione iniziale del modello si piazza in un range particolarmente ampio, che va da un minimo di 700 mila euro a un massimo di 1,3 milioni di euro.

Si tratta, chiaramente, di valutazioni ben superiori a quelle a cui viene solitamente stimata una Ferrari 550 Maranello che, in condizioni ottimali, può raggiungere cifre pari a circa 300.000 dollari. Il motivo è semplice. Essendo appartenuta al campione americano, infatti, la vettura non può che acquisire valore.

Per tutti i dettagli potete fare riferimento al sito ufficiale di Joopiter (joopiter.com). La vendita all’asta è in programma tra il 15 e il 30 del mese di settembre.