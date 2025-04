“Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi – ha dichiarato il nipote prediletto di Gianni Agnelli – Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela : la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive“.

In Ferrari non ci si ferma mai e, dopo l’annuncio della prima storica supercar 100% elettrica, è arrivata la notizia di un nuovo entusiasmante capitolo. La storia della Ferrari, da oltre 75 anni, è ricca di eventi emozionanti legati all’automobilismo. Il Cavallino ora è pronto a solcare anche i mari con super barche a vela e yacht. Ad annunciare il nuovo progetto del brand emiliano ci ha pensato il Presidente della Ferrari in persona. John Elkann, durante l’assemblea degli azionisti, ha citato il Drake.

In arrivo la barca a vela Ferrari

Nel 2024, tramite i social del Cavallino - con un video di pochi secondi - era già stata ufficializzata la nuova era del Cavallino. Il progetto del “Cavalluccio Marino” espande la rete di business con un occhio audace alle innovazioni di un mondo in espansione. Il mercato delle imbarcazioni di lusso, un po' come quello delle supercar, non conosce crisi. Il Cavallino Rampante, sul piano tecnologico, punta così a esplorare soluzioni sostenibili che possano influenzare anche la filiera delle quattro ruote.

Il nuovo progetto rappresenta l’emblema di un brand che vuole trasferire la propria identità su più campi. La fama della Rossa, del resto, non conosce confini geografici. Giovanni Soldini, velista italiano specializzato in navigazioni oceaniche in solitaria e in equipaggio, sarà a capo del programma. Dopo leggendarie traversate in giro per il mondo, il milanese ricoprirà l’incarico di team principal sotto la guida diretta di Elkann. In futuro la Ferrari potrebbe battagliare affianco a Luna Rossa nell'America's Cup.

Sale a bordo Giovanni Soldini

"Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall'impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra", ha annunciato il Presidente della Ferrari.

Lo spostamento degli interessi verso la nautica non tradisce i valori fondamentali del brand emiliano. La Rossa continuerà a gareggiare ai massimi livelli in Formula 1 e nel WEC. La squadra, capitanata dal team principal Frederic Vasseur, ha investito tanto per strappare Lewis Hamilton alla concorrenza. L’esperienza del 7 volte iridato avrebbe dovuto aprire un nuovo capitolo nella storia della Scuderia. Per ora non sono arrivati risultati in linea con le aspettative, principalmente, a causa di una monoposto non all’altezza di McLaren, Mercedes e Red Bull Racing. La squadra emiliana, per ora, ha collezionato solo un successo nella Sprint Race della Cina. I campioni in carica della McLaren sono già scappati via in classifica. C’è grande attesa per il prossimo round di Jeddah, una tappa che ha visto in passato la Rossa protagonista. La Ferrari ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura, portando il Cavallino oltre l’asfalto per affrontare anche le onde più alte.