La 550 Maranello di Jordan, recentemente ritrovata, è stata venduta all'asta con un prezzo pari a circa il doppio della sua valutazione

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Joopiter Valutazione record per la Ferrari di Jordan

Michael Jordan non ha bisogno di particolari presentazioni. Si tratta, infatti, di un’icona globale del mondo dello sport. Il cestista americano è noto per la sua passione per le auto sportive, nata già durante la sua carriera da giocatore professionista in NBA.

Negli anni ’90, Jordan ordinò alla Ferrari un esemplare personalizzato della 550 Maranello, una delle vetture più interessanti della produzione della Casa italiana di quel periodo.

Tale esemplare, caratterizzato da vari elementi esclusivi, venne rivenduto per poi tornare alla luce di recente. Joopiter, il mese scorso, ha annunciato la vendita all’asta della supercar di Jordan.

A distanza di qualche settimana è arrivata la conferma: la Ferrari del campione americano è stata venduta, raggiungendo una valutazione ben superiore rispetto alle stime iniziali.

Un esemplare unico

La Ferrari di Michael Jordan, proprietario anche di un yacht extra lusso, è una delle produzioni più interessanti degli anni ’90 della Casa italiana. Si tratta di una Ferrari 550 Maranello, personalizzata dal suo illustre acquirente e caratterizzata dal numero di telaio 108712.

La vettura è dotata di un motore V12 aspirato da 5,5 litri abbinato al celebre cambio manuale a sei marce e può contare anche sul libretto di garanzia originale di fabbrica, con una rara firma di Jordan accanto al suo indirizzo di Durham, nella Carolina del Nord. Abbiamo analizzato le caratteristiche di quest’esemplare personalizzato in un approfondimento dedicato.

Immagini e video della vettura sono disponibili anche nel carosello pubblicato su Instagram, che riportiamo qui di seguito, dall’account ufficiale di Joopiter, da cui è stata ufficializzata la vendita da record dell’esemplare.

Una valutazione importante

La Ferrari 550 Maranello appartenuta a Michael Jordan è stata battuta all’asta per una cifra importante e ben superiore alla sua valutazione, come reso noto da Joopiter. Come previsto, i collezionisti hanno effettuato una serie di rilanci per tentare di acquistare la vettura.

La stima iniziale, infatti, andava da un minimo di 700 mila dollari a un massimo di 1,3 milioni di dollari. Rilancio dopo rilancio, invece, la supercar di Jordan ha più che raddoppiato la sua valutazione.

Come spesso accade, vetture di questo tipo vengono vendute a un valore superiore a quello di mercato per via di fattori esterni (in questo caso, molto probabilmente, è stata la figura di Jordan, vero e proprio mito dello sport globale, ad aver spinto in alto il valore).

L’appassionato che ha acquistato la vettura è riuscito ad aggiudicarsi l’asta dopo aver piazzato un’offerta da ben 2,7 milioni di dollari. La 550 Maranello appartenuta al campione americano andrà a ricoprire un ruolo da protagonista in un garage di qualche collezionista. L’identità del compratore non è stata resa nota.