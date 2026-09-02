Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ferrari Ferrari Purosangue, stavolta la conta dei danni è elevata

Il cofano è completamente piegato verso l’interno, la parte anteriore è accartocciata e quella che dovrebbe essere una delle Ferrari più imponenti in circolazione appare improvvisamente irriconoscibile. È una Purosangue nera la protagonista di un incidente avvenuto nel sud della Francia, in una zona che, stando alla segnaletica visibile, si trova a pochi chilometri da Nizza.

Le immagini diffuse sui social mostrano la vettura ferma in corrispondenza di un incrocio particolarmente stretto, con il muso devastato dall’impatto. Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla dinamica né sulle eventuali persone coinvolte, perciò ogni ricostruzione deve necessariamente restare nel campo delle ipotesi.

A giudicare dai danni concentrati nella parte anteriore, è possibile che la Ferrari sia entrata in collisione con un altro veicolo o con un ostacolo durante l’attraversamento dell’incrocio. Il video, però, non consente di stabilire con certezza quale sia stata la dinamica e soprattutto quale veicolo abbia avuto la responsabilità del sinistro.

Un incrocio stretto e un impatto molto violento

Il dettaglio che colpisce maggiormente è proprio la conformazione della strada. L’incrocio appare stretto e poco adatto a lasciare margine di errore a una vettura larga oltre due metri. La Purosangue misura infatti 2,028 metri in larghezza e quasi cinque metri in lunghezza.

Nelle immagini il cofano risulta pesantemente deformato e rientrato, mentre l’intera zona frontale porta i segni di un impatto importante. Non è invece possibile capire dal solo filmato quale sia stata la velocità al momento dell’urto. La scena è ancora più particolare perché coinvolge una vettura che, pur avendo proporzioni da SUV, nasce con ambizioni decisamente diverse da quelle di un normale sport utility. Ferrari ha scelto infatti di dotarla di un motore che non lascia spazio a interpretazioni.

Il V12 da 725 CV della Ferrari Purosangue

Dietro il cofano della Purosangue si trova un V12 aspirato da 6,5 litri, capace di sviluppare 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm di coppia massima. Il motore può raggiungere 8.250 giri e lavora insieme a un cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti.

Le prestazioni sono quelle di una vera Ferrari ad alte prestazioni: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,3 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h servono 10,6 secondi. La velocità massima supera i 310 km/h. Numeri che raccontano bene la natura della Purosangue. Nonostante la carrozzeria rialzata e la presenza di quattro porte e quattro posti, il modello conserva una meccanica sofisticata e un rapporto peso-potenza da supercar.

Quattro porte, ma DNA da supercar

La Purosangue rappresenta una svolta importante per Maranello. È infatti la prima Ferrari a quattro porte e quattro posti, una configurazione che amplia notevolmente la possibilità di utilizzare la vettura anche nei viaggi e negli spostamenti quotidiani.

Il peso a secco dichiarato è di 2.033 kg nella configurazione indicata da Ferrari, mentre la distribuzione dei pesi è del 49% all’anteriore e del 51% al posteriore. Anche la gommatura è tutt’altro che ordinaria: 255/35 R22 davanti e 315/30 R23 dietro.

A supportare la dinamica ci sono inoltre la trazione integrale evoluta, le sospensioni attive Ferrari, il sistema F1-Trac e l’ABS Evo con Grip Estimation 2.0. Una dotazione tecnologica pensata per tenere sotto controllo una vettura capace di prestazioni estreme.

Questa volta, però, tutta quella tecnologia non è bastata a evitare il danno. Resta da capire cosa sia realmente accaduto in quell’incrocio del sud della Francia. Per ora rimangono le immagini di una Purosangue nera ferita, ferma sulla strada nel cuore della Costa Azzurra.