Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages Ferrari Roma abbandonata in mezzo alla strada: mistero a Brescia

Il 13 agosto a Nuvolera, piccolo comune dell’hinterland bresciano, alcuni residenti si sono trovati davanti a una Ferrari Roma, ferma proprio al centro della carreggiata, con la portiera aperta e nessuno al volante. Un episodio che avrebbe fatto discutere anche se al posto della sportiva ci fosse stata una comune utilitaria, ma che diventa ancora più curioso considerando che si parla di un bolide dal valore superiore ai 200 mila euro.

Ferrari lasciata aperta di sera

Tutto si sarebbe svolto all’incrocio tra vicolo Molino e via Anna Frank, nel cuore del paese pedemontano. Secondo le testimonianze, un uomo sarebbe sceso dalla vettura in panne e avrebbe provato a spingerla a mano, nel tentativo di rimetterla in moto. I ripetuti tentativi, però, non avrebbero dato alcun risultato: la Ferrari Roma, equipaggiata con un V8 biturbo da 620 cavalli capace di spingerla fino a 320 km/h, sarebbe rimasta ostinatamente ferma proprio nel punto più scomodo possibile, bloccando di fatto l’incrocio.

A quel punto il conducente avrebbe deciso di allontanarsi a piedi, lasciando l’auto lì con la portiera lato guida ancora aperta. Alcuni residenti hanno riferito di aver notato anche qualche ammaccatura sulla carrozzeria, un dettaglio che alimenta ulteriormente i dubbi sulla dinamica di quanto accaduto: semplice guasto meccanico o conseguenza di qualcos’altro? Al momento non è dato saperlo con certezza.

Auto in leasing

Ad accorgersi della presenza dell’auto sono stati proprio gli abitanti della zona, che hanno subito allertato le forze dell’ordine vista la posizione tutt’altro che innocua del mezzo, fermo proprio al centro dell’intersezione. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo aver constatato l’assenza del conducente, non hanno potuto far altro che chiamare un carro attrezzi per liberare la strada e rimuovere la vettura.

Dai primi accertamenti condotti dai militari, la Ferrari Roma risulterebbe intestata a una società di leasing, e non a un privato. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché consentirà agli inquirenti di risalire con relativa facilità a chi avesse in quel momento la disponibilità del veicolo, restringendo così il cerchio attorno al misterioso conducente scomparso nel nulla.

Si ricerca il responsabile per la multa

Al momento resta un giallo il motivo per cui l’auto sia stata abbandonata proprio in quel modo, con le portiere aperte e senza alcun avviso alle forze dell’ordine o a un soccorso stradale. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per individuare l’effettivo utilizzatore del mezzo, così da poter notificare i verbali relativi all’intralcio alla circolazione e agli eventuali altri illeciti riscontrati sul posto.

Una vicenda che, al netto della curiosità suscitata tra i residenti di Nuvolera, si concluderà quasi certamente con una salata contestazione per chi, qualunque sia stato il motivo, ha scelto di lasciare un’auto da 200 mila euro in mezzo alla strada, certo non si tratta della prima Ferrari Luce da 40 milioni di euro, ma neanche un carrello della spesa dimenticato.

Resta da capire se dietro l’episodio ci sia stato davvero un banale guasto meccanico, magari legato a un problema elettronico non semplice da risolvere sul momento, oppure se la dinamica nasconda risvolti diversi che solo gli accertamenti dei carabinieri potranno chiarire nei prossimi giorni.