Fonte: Ufficio Stampa LEGO La monoposto di Maranello arriva anche in versione LEGO

La collaborazione tra LEGO e Ferrari va avanti. Si tratta di una partnership di lunga data, con i primi progetti che risalgono al 1998. Il nuovo passo di questa collaborazione è rappresentato dal debutto di un nuovo set LEGO Technic dedicato alla Ferrari SF-24, la monoposto, presentata nel febbraio del 2024, che ha gareggiato in Formula 1 la scorsa stagione, ottenendo anche cinque vittorie, compreso il Gran Premio d’Italia di Monza. Il nuovo set è disponibile da pochi giorni, tramite lo store LEGO e altri rivenditori autorizzati. In occasione del lancio, è previsto un vero e proprio roadshow dedicato al nuovo progetto.

Un capolavoro di design

Il nuovo set LEGO Techninc consente di realizzare un esemplare in scala 1:8 della Ferrari SF-24 e rappresenta un prodotto dedicato agli appassionati e ai collezionisti di prodotti LEGO ma anche ai Ferraristi. Come per tutti i set di questo tipo, ci troviamo di fronte a un vero e proprio capolavoro, con un’attenzione unica al design e a tutti gli aspetti ingegneristici e l’obiettivo di realizzare un modellino fedele alla monoposto originale.

Il set ripropone tutti i dettagli della Ferrari SF-24, come il cambio e il motore V6 con MGU-H rotante oltre che l’ala regolabile. Lo sterzo è funzionante. La realizzazione del modello è avvenuta grazie a una stretta collaborazione da parte del team di LEGO con Ferrari, per unire le rispettive competenze e realizzare un set completo e unico nel suo genere. In futuro possiamo aspettarci anche l’arrivo di un set dedicato alla nuova SF-25, pronta a diventare protagonista della stagione 2025 di Formula 1.

Per il lancio del nuovo set della Ferrari SF-24 è previsto un vero e proprio roadshow con un esclusivo esemplare in scala 1:1 realizzato con i mattoncini LEGO. Tale esemplare è stato mostrato presso Spazio San Babila, a Milano, insieme al set vero e proprio, che, come detto, è realizzato in scala 1:8. Il roadshow continuerà e in questo weekend è prevista una tappa al Model Expo Italy di Verona in collaborazione con gli Afol (Adult Fans Of Lego) di CLV Lego User Group.

Prezzo e disponibilità

La versione LEGO Technic della Ferrari SF-24 può già essere acquistata. La disponibilità effettiva è stata annunciata nei giorni scorsi e il modellino è ora acquistabile sullo store online di LEGO, anche in Italia. La distribuzione sarà articolata con il nuovo progetto realizzato da LEGO in collaborazione con Scuderia Ferrari che può essere acquistato anche tramite gli store di altri rivenditori, come Amazon Italia e altri. Il prezzo di lancio è di 229,99 euro.