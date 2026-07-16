Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 500 Dolcevita conquista il videoclip di Rovazzi

C’è chi l’estate la vive come un incubo al Nord, chi la passa in riva al Mediterraneo e chi, come Nino D’Angelo, la difende cantando dalla Campania. E in mezzo a tutto questo, con la capote abbassata e il vento tra le curve della costiera, c’è lei: la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita. Perché alcune auto non si guidano soltanto, diventano parte di un’atmosfera. E la 500 lo ha appena dimostrato nel nuovo videoclip di Rovazzi.

Videoclip “La Costiera Amalfitana”

La nuova hit estiva di Fabio Rovazzi, “La Costiera Amalfitana“, vede come co-protagonisti Arisa e Nino D’Angelo e racconta l’estate italiana da tre punti di vista ben distinti: Rovazzi che al Nord la vive come un incubo, Arisa immersa in un angolo di paradiso mediterraneo e Nino D’Angelo, re della Campania, che dopo essere stato portato da Rovazzi al lido dell’Idroscalo torna di corsa verso casa e invita tutti a raggiungerlo in Costiera.

La canzone ha già il profilo giusto per diventare uno di quei pezzi che accompagnano le estati italiane per anni. E la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita abita quest’atmosfera in modo naturale, come se qualcuno avesse aperto il copione e l’auto si fosse presentata da sola. Nel videoclip, la vettura si inserisce in un racconto fatto di amicizia, spensieratezza, musica e voglia di stare insieme, accompagnando i protagonisti tra le strade della Costiera in momenti di convivialità e atmosfere tipicamente mediterranee.

Non è la prima volta che FIAT sceglie la strada della cultura popolare per tenere vivo il rapporto con il pubblico. E anche questa volta il matrimonio è ben riuscito, con la 500 e la Costiera Amalfitana che appartengono allo stesso immaginario.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

La versione Dolcevita è quella che spinge più in là l’idea di godimento della guida all’aperto. La capote elettrica in tela permette di vivere appieno il piacere della guida open-air, e su certe strade non c’è configurazione migliore.

La motorizzazione è ibrida mild-hybrid, con il piccolo motore elettrico che assiste il termico nei momenti in cui serve di più: ripartenza, manovre in città, traffico. Non è un’ibrida che ti cambia la vita sul piano delle prestazioni, ma permette di non cambiare il modo di rifornire e non rinunciare alla leggerezza di utilizzo.

Il nome Dolcevita riporta alle icone italiane. Si tratta infatti della versione che mette al centro il piacere, il carattere, l’estetica. Interni curati, dettagli cromatici distintivi, quella sensazione di guidare qualcosa che ha uno stile riconoscibile ancora prima di guardare il logo sul cofano.

Compagna di stile di vita italiano

Da sempre le vetture FIAT accompagnano i ritmi della vita di tutti i giorni: dagli spostamenti urbani alle fughe del fine settimana, dalle vacanze estive alle esperienze condivise con amici e familiari. È un posizionamento che il brand mantiene con coerenza da decenni, e che la 500 e la Panda incarnano meglio di qualunque altro modello della gamma.

La collaborazione con Rovazzi e con una canzone come “La Costiera Amalfitana” è la conferma che FIAT non ha interesse a vivere solo nelle concessionarie e nelle schede tecniche: vuole stare dentro le storie delle persone, negli spazi in cui la musica, le vacanze e le relazioni si intrecciano. È una strategia di brand che vuole idealizzare le proprie vetture per renderle un retaggio culturale, come sono state per decenni.