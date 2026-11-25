Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat 600 a novembre anche a “La Ruota della Fortuna”

Fiat torna a brillare anche nel piccolo schermo con l’apparizione a “La Ruota della Fortuna”, uno degli appuntamenti televisivi più amati dalle famiglie italiane. La nuova 600 è stata presentata il 4 luglio 2023 in coincidenza con l’anniversario della Fiat 500 originale. La versione mild-hybrid con motore a benzina è entrata in commercio nel settembre 2023.

Il crossover compatto di segmento B, destinato principalmente al mercato europeo, ha ripreso il nome dell’iconica storica Fiat 600, una delle auto della rinascita del Belpaese nel dopoguerra. La nuova 600 è finita sotto i riflettori in un programma per famiglie, perché rappresenta con la sua versatilità la vettura ideale per le famiglie. In una gamma pensata per accompagnare le diverse esigenze nella vita di tutti i giorni, con un look sinuoso che richiama il passato, ha saputo ritagliarsi un suo spazio su un mercato piuttosto affollato.

Una presenza scenica

Il Gruppo Stellantis ha costruito la 600, condividendola con la DS 3, la Jeep Avenger, l’Opel Mokka e la Peugeot 2008. Nel design si rifà alla Fiat 500 di fine anni ’50, rappresentando una presenza coerente e accessibile per lo stile unico italiano. Con il lancio on air di FIAT 600, con la nuova campagna TV dedicata al modello, la comunicazione televisiva FIAT torna a e essere centrale in una delle trasmissione più note della TV italiana: “La Ruota della Fortuna”.

La trasmissione ha raggiunto una super popolarità con Mike Bongiorno, che lo ha condotto per quattordici anni, prima su Canale 5 (dal 1989 al 1996) e poi su Rete 4 (dal 1996 al 2003). Il programma è tornato in onda su Italia 1 per due edizioni con la conduzione di Enrico Papi (dal 2007 al 2009) e poi nuovamente su Canale 5 (dal 2024) con la conduzione di Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. Si tratta di uno dei pochi programmi andati in onda su tutte e tre le emittenti generaliste di Mediaset.

Per tre settimane consecutive, la 600 è parte del game show di Canale 5, portando nelle case degli italiani le diverse anime della gamma Fiat. Dall’8 al 14 novembre ha avuto spazio la 600 Benzina Turbo 100, dal 15 al 21 novembre alla 600 Ibrida, mentre dal 22 sino al 28 novembre torna protagonista la versione 600 Turbo 100.

La vocazione della 600

Il modello è nato per essere il fedele compagno nella vita di tutti i giorni, in grado di unire dimensioni ideali per la città, con una inconfondibile classe nostrana. L’auto torinese per le famiglie è entrata in TV in uno spettacolo che grazie all’esperienza di Jerry Scotti è stato capace di riunire ogni sera milioni di spettatori di generazioni differenti. Di recente Fiat 600 è tornata on air con una nuova campagna TV, che racconta in maniera ironica quanto sia difficile resistere alla voglia di guidare una unità.

La campagna e la presenza a “La Ruota della Fortuna” rappresentano l’essenza familiare di Fiat, mostrando la capacità di essere una compagna di vita versatile, accessibile e autenticamente italiana. La ruota della fortuna è l’adattamento italiano del format statunitense Wheel of Fortune, ideato da Merv Griffin e proposto dall’emittente d’oltreoceano NBC a partire dal 1975, ma ha raggiunto la popolarità tracciando una sua strada, proprio come la 600 nel Gruppo Stellantis.