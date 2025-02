Shaggy è una delle voci più note del pop mondiale, ed è l'artista che dà la voce nella nuova pubblicità della Fiat Grande Panda. Per lui si tratta di un ritorno in Fiat

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grande Panda: la nuova utilitaria

La nuova Fiat Grande Panda è stata lanciata sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 16.950 euro, accompagnata da una campagna pubblicitaria definita “rivoluzionaria” dal CEO di Fiat, Olivier Francois. L’iniziativa commerciale, denominata “Pandastic“, si distingue per un approccio innovativo che combina rilevanza culturale e strategie di comunicazione di forte impatto. Un più, è stato scelto un cantante d’eccezione che riesce a unire più generazioni e più anime: Shaggy.

La scelta di Shaggy e il riferimento alla cultura pop

La Fiat ha scelto il cantante Shaggy come protagonista della campagna pubblicitaria per la nuova Grande Panda. Questa decisione è motivata dal desiderio di sfruttare il successo mondiale della sua hit “Boombastic“, uscita nel 1995, un pezzo simbolo del pop globale. A distanza di trent’anni, il marchio torinese ha reinterpretato questo brano iconico per catturare l’attenzione della generazione X, creando un legame emotivo tra il pubblico e la nuova vettura. Il richiamo alla cultura pop non si limita alla musica, ma si estende anche all’estetica dell’auto, con il termine “Bombastic” che evoca il Boombox, lo scomparto integrato nella plancia della Grande Panda, situato di fronte al passeggero. Il termine, inoltre, vuole descrivere l’energia e il carattere distintivo della nuova Fiat.

“Pandastic”: lo spot della nuova Fiat Grand Panda

Lo spot pubblicitario di “Pandastic” è stato diretto da Joseph Kahn, a cui è stata data “carta bianca” senza storyboard o strategie complesse. Il risultato è un video che, secondo il CEO Olivier Francois, “non ha alcun senso“, ma è proprio questo il suo punto di forza. Questa scelta anticonvenzionale mira a distinguersi dalle campagne pubblicitarie tradizionali, puntando su un approccio più creativo e sorprendente. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza memorabile per lo spettatore, lasciando un’impressione di forza in linea con l’innovazione della nuova Grande Panda.

Fiat Grande Panda e una strategia di marketing

Per rafforzare ulteriormente il legame con la cultura pop e il pubblico più giovane, Fiat ha coinvolto anche Lavbbe, una nota creator e star di TikTok. Questa collaborazione mira a sfruttare la piattaforma di social media più in voga per raggiungere un pubblico più vasto e variegato, in particolare la generazione Z, che è cresciuta con i social media e che potrebbe essere attratta da un’auto dal design e dalle caratteristiche innovative come la Grande Panda. La scelta di coinvolgere Lavbbe, in aggiunta al ritorno di Shaggy, dimostra una strategia di marketing mirata a unire generazioni diverse attraverso riferimenti musicali e culturali condivisi.

Shaggy, infatti, non è nuovo alla collaborazione con Fiat. Nel 2019, aveva già partecipato alla campagna pubblicitaria per la Fiat 500X, insieme a Sting, in occasione del 120° anniversario del marchio. Il suo ritorno come volto della Grande Panda consolida il suo legame con il brand e dimostra la volontà di Fiat di puntare su figure iconiche e riconoscibili per le proprie campagne pubblicitarie. La familiarità del pubblico con Shaggy contribuisce a creare un senso di fiducia e di continuità, associando il marchio Fiat a una figura positiva e di successo. Chissà che tutte queste buone ragioni non riescano a far decollare la nuova utilitaria del marchio, che sembra già ben lanciata.