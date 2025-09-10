Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

La Ruota della Fortuna, arriva la Fiat Grande Panda

La Ruota della Fortuna è un pezzo di storia della televisione italiana che per anni ci ha accompagnato con la sapiente conduzione dell’uomo dei quiz: Mike Bongiorno. Ufficialmente la prima edizione del game show viene fatta risalire al 1987, ma ci sono tracce di suoi inserimenti televisivi all’interno di altre trasmissioni già a partire dal 1983. Per qualche anno il noto programma era sparito dai palinsesti, ma di recente è tornato prepotentemente su Canale 5 condotto da Gerry Scotti con ascolti da record, che stanno mettendo alle corde anche Affari Tuoi su Rai 1. A partire da lunedì 8 settembre però è entrata a far parte della famiglia della nota trasmissione un altro simbolo italiano: la Grande Panda.

Protagonista anche in TV

Il B-SUV di casa Fiat, infatti, sarà sino al termine dell’edizione in corso de La Ruota della Fortuna, il super premio ufficiale. Il game show, rinnovato nella struttura e nell’interfaccia, sta incontrando un enorme successo di pubblico e di critica e rappresenta una vetrina sicuramente importante per mostrare l’ultima arrivata del marchio torinese. I concorrenti, qualora la ruota si fermasse sullo spicchio “Fiat” con il logo di un Panda, potranno provare a vincere l’auto rispondendo ad alcune domande.

Secondo quanto emerso da un comunicato stampa diramato dalla stessa Casa torinese, l’ingresso a la Ruota della Fortuna, rappresenta un modo diretto e autentico per entrare nelle case degli italiani. Grande Panda sposa in pieno i valori della trasmissione che sono fondati sulla familiarità, l’accessibilità e l’iconicità. Attualmente questo B-SUV è offerto con tre diverse motorizzazioni: benzina, ibrida ed elettrica con cambi manuali o automatici.

Grande Panda, pur ispirandosi palesemente al modello originale di inizio anni ’80, presenta uno stile decisamente futurista con alcuni tratti distintivi come ad esempio i fari LED in stile pixel, i fanali posteriori a forma di cubo e la scritta Panda posta in rilievo 3D sulle portiere.

Corsi e ricorsi storici

Per Fiat non è la prima volta che si ritrova ad avere un proprio modello protagonista di un game show. Nella seconda metà degli anni ’50 ad esempio, un ruspante e giovanissimo Mike Bongiorno conduceva il gioco televisivo italiano per antonomasia: Lascia o raddoppia?. Nelle prime edizioni della trasmissione c’era come premio di consolazione una Fiat 600. Sempre nel medesimo game show, qualora si sbagliasse la domanda finale, si aveva diritto invece a una Fiat 1400.

Oltre ai game show però, nello specifico, proprio la Panda, è stata spesso protagonista anche di trasmissioni a tema. Ad esempio è stata al centro di una puntata di Top Gear, ma anche in una di The Grand Tour, inoltre poco meno di un anno fa è stata al centro di un episodio di DriveUp su Italia 1. Insomma la vetrina televisiva da sempre affascina Fiat con i suoi modelli top e questa partecipazione a La Ruota della Fortuna aiuterà sicuramente il B-SUV a farsi conoscere maggiormente dal grande pubblico. La Casa torinese d’altronde punta davvero tantissimo su questo modello, che dovrà rappresentare una svolta definitiva per il marchio verso le auto del futuro. Non è un caso infatti che ci siano in cantiere anche altri progetti che coinvolgono indirettamente la Grande Panda.