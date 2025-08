Ufficio Stampa Stellantis Mantenere la Panda più sportiva costa tanto?

La Fiat Panda 100HP è una delle varianti più desiderate dai collezionisti della piccola city car della Casa italiana, anche per il suo carattere “sportivo” che la rende un modello unico all’interno della storia della Panda, da anni vero e proprio best seller in Italia e modello in grado di raccogliere ottimi risultati anche all’estero. Mantenere una Fiat Panda 100HP, però, potrebbe essere più costoso del previsto. A chiarire i dubbi dei collezionisti in merito alla questione è stato Charlie Martin, redattore dell’autorevole magazine AutoCar che ha raccontato, in un’apposita sezione del sito britannico dedicata alle auto usate, la sua storia. Alcune riparazioni sono costate diverse centinaia di euro rendendo la variante “pepata” della piccola Panda un vero e proprio problema, soprattutto per chi non ha grandi disponibilità economiche.

Un’auto più costosa del previsto

Charlie Martin ha raccontato diversi episodi che hanno visto protagonista la sua Fiat Panda 100HP evidenziando il costo di sostituzione del paraurti anteriore (pari a 500 sterline), nonostante sia stato necessario installare un elemento di un colore diverso dal resto della carrozzeria. C’è poi stato il problema del mancato superamento dei controlli di revisione, a causa del bracci trasversali anteriori. Per risolvere il problema sono state necessarie altre 540 sterline. C’è poi stato un problema con il motorino di avviamento, misteriosamente risolto dalla vettura in autonomia, al netto di qualche rumore strano all’accensione quando il clima è troppo freddo.

Successivamente, Martin ha scelto di effettuare un check-up completo per la sua Panda. Il risultato è stato un report di tre pagine con un preventivo da sostenere di quasi 2.000 sterline. Per un ripristino completo del veicolo, però, sarebbe servita una spesa tripla. Nonostante i costi elevati, il redattore di AutoCar ha completato i lavori necessari per la rimessa in funzione della vettura ma ha chiuso il suo articolo confermando che la Panda sarà messa in vendita e sarà ceduta a qualche altro appassionato, pronto a poter sfruttare la guida sportiva e divertente garantita dal veicolo.

Una piccola sportiva

La Fiat Panda 100HP è una variante sportiva della Panda che risale al 2006. Si tratta, quindi, di un’evoluzione della seconda generazione della city car di Fiat (modello ancora molto diffuso sulle strade italiane). Il modello è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra gli appassionati grazie ai costi ridotti e al carattere sportivo, che si traduce in una guida divertente. Sotto al cofano c’è un motore 1.4 16V Fire in grado di erogare una potenza massima di 100 CV, con una coppia massima di 131 Nm. Il propulsore è abbinato al cambio manuale a 6 rapporti.

In termini di prestazioni, invece, la vettura è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 9,5 secondi mentre la velocità massima è di 185 km/h. Si tratta di perfromance sicuramente non incredibili ma che rendono la Panda 100HP un modello unico nel suo segmento. La dotazione è ricca di elementi che differenziano questa vettura dal resto della gamma Panda, con varie parti su misura per questa variante che contribuiscono a far aumentare i costi delle riparazioni, a causa della ormai rarità dei componenti.