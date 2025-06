Lo scorso weekend si è svolta la nuova edizione di Panda a Pandino , il raduno che come ogni anno attira tantissimi appassionati e collezionisti che hanno la possibilità di mostrare al pubblico le proprie Panda da collezione. Quest’anno, in occasione dell’evento, che ha registrato la quota record di 1.063 iscritti , c’è stata la partecipazione di un esemplare mai visto prima di Panda.

Un modello unico

La Panda più stretta al mondo è diventata subito virale sui social network (e non è certo una sorpresa). Si tratta di un esemplare modificato della Panda che porta la firma di Andrea Marazzi, carrozziere di Crema che già in passato ha realizzato modelli "estremi" come quello presentato in occasione dell'evento.

Quest'esemplare, che potete ammirare nel breve video riportato qui sotto, è stato ribattezzato come la "Panda per uno" per via delle sue dimensioni ristrette, con una larghezza di appena 50 centimetri, poco più di un terzo della larghezza della Panda 141, il primo modello della storica city car, e circa un quarto della nuova Grande Panda, da poco disponibile sul mercato.

Il modello mostrato all'evento è funzionante anche se, per motivi di stabilità, la sua velocità è limitata. Si tratta, in ogni caso, di una creazione davvero particolare, che esalta lo stile unico della Panda e ne va a omaggiare la storia.

Un raduno da record

Come sottolineato in apertura, la nuova edizione di Panda a Pandino (comune della provincia di Cremona), andata in scena tra il 19 e il 22 di giugno, è stata da record. All'evento, infatti, sono stati registrati 1.063 iscritti, una quota mai raggiunta prima dalla manifestazione, giunta alla sua nona edizione. Tra gli iscritti ci sono stati appassionati provenienti anche da fuori Italia e da diversi Paesi in Europa, andando a confermare il carattere internazionale sia della vettura, un'icona per il mondo delle quattro ruote, sia della manifestazione, oramai un appuntamento fisso per gli appassionati nel corso del mese di giugno.

Gli organizzatori dell'associazione La Crew, come riportato da Cremaonline.it, hanno evidenziato grande soddisfazione per il successo: "Siamo contenti del risultato raggiunto. Quest'anno abbiamo registrato una piccola carovana composta da sei Panda provenienti dal Portogallo, che sono partite domenica scorsa e sono arrivate stamattina. Poi abbiamo avuto arrivi da Germania, Francia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Olanda e Inghilterra. A questi si aggiungono gli italiani provenienti da tutto lo Stivale, isole comprese". Ricordiamo che Panda a Pandino ha anche uno scopo benefico. La metà dell'incasso viene devoluta in beneficenza mentre l'altra metà viene utilizzata per organizzare l'edizione successiva. Il prossimo appuntamento è fissato per giugno 2026.