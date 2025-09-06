Un esemplare del 1981 della Fiat Strada 75 CL automatica è l’ultima Ritmo rimasta in Inghilterra, una rarità che oggi è diventata una vera icona

Credit: Paul Hudson L’ultima Fiat Ritmo automatica sopravvissuta in UK, una 75 CL automatica del 1981

Negli anni Ottanta, sulle strade britanniche circolavano diverse Fiat Ritmo – ribattezzate per quel mercato con il nome “Strada”. Non erano auto di lusso, ma city car pratiche, economiche e capaci di farsi largo anche fuori dall’Italia. Oggi, però, di quella generazione resta solo un esemplare con cambio automatico. Una sopravvissuta che racconta un pezzo di storia automobilistica dimenticato.

La Fiat Strada: il viaggio verso l’Inghilterra

Quando Fiat decise di portare la Ritmo oltre Manica, lo fece con una precisa strategia. Con la Mini come principale rivale, il mercato inglese era competitivo, ma la Strada poteva dire la sua grazie a un prezzo più basso della media e a una dotazione che, per l’epoca, era piuttosto completa. La carrozzeria firmata da Bertone rompeva con gli schemi tradizionali delle utilitarie britanniche: linee squadrate, passaruota marcati, fari incassati e quell’inconfondibile tocco “made in Italy” che non passava inosservato.

Gli automobilisti inglesi, abituati a soluzioni più conservative, inizialmente guardarono con curiosità quel modello che prometteva spazio, stile e concretezza. Non mancavano però i pregiudizi: la fama delle auto italiane non era delle migliori in termini di affidabilità, e questo frenò in parte le vendite. Eppure la Strada trovò il suo pubblico, soprattutto tra chi voleva distinguersi. Era l’auto di chi cercava qualcosa di diverso, magari meno convenzionale, ma capace di trasmettere un po’ di italianità anche sulle strade nebbiose di Londra o Manchester.

L’ultima rimasta

Quarant’anni dopo, di quelle Fiat Strada non resta quasi nulla. Eppure, in un piccolo angolo d’Inghilterra, un appassionato ha salvato l’ultimo esemplare con cambio automatico. Si tratta di una Fiat Strada 75 CL automatica del 1981, proprietà di Chris Reynolds, che l’ha riportata in vita e custodita come una vera reliquia.

Il modello è equipaggiato con un cambio automatico a tre rapporti, una soluzione insolita per l’epoca e ancora più rara per una compatta di origine italiana. La carrozzeria azzurra richiama immediatamente le tonalità tipiche di quegli anni, mentre gli interni in velluto beige raccontano una storia fatta di tessuti di qualità, con dettagli che oggi sanno di pura nostalgia. Nonostante l’età, il motore gira ancora bene e l’auto è perfettamente funzionante, un piccolo miracolo di sopravvivenza.

Una rarità che racconta molto più di un’auto

L’ultima Fiat Strada automatica rimasta in Inghilterra non è semplicemente un pezzo raro: è una finestra aperta su un periodo in cui l’industria automobilistica era ancora piena di sperimentazioni, di tentativi e di modelli pensati per conquistare mercati lontani. Per molti appassionati di auto d’epoca italiane, vederla oggi significa ritrovare un legame con un passato che rischiava di essere dimenticato.

E se in Italia la Ritmo ha ancora un posto speciale nel cuore di tanti automobilisti – ricordata come una delle utilitarie simbolo degli anni Ottanta – in Inghilterra il suo destino è stato diverso. Quasi tutte le unità sono scomparse, rottamate o esportate. Tranne quella di Reynolds, che continua a raccontare la sua storia ogni volta che mette in moto il 1.5 litri. Quell’ultima Strada automatica è, in fondo, la dimostrazione che non serve essere una supercar per diventare una leggenda: a volte basta resistere, sopravvivere al tempo e trovare qualcuno che sappia riconoscerne il valore