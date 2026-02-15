Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat riporta in tv lo spot iconico del 2001

Certe pubblicità non si dimenticano. Restano lì, nella memoria collettiva, pronte a riemergere al primo accenno di nostalgia. Era il 2001 quando Fiat lanciava uno degli spot più riusciti della sua storia, quello con la nazionale giamaicana di bob per il Fiat Doblò. Un mix perfetto di ironia, spirito di squadra e capacità di superare ogni ostacolo.

Oggi, a distanza di 25 anni, quella storia torna a vivere. E lo fa in un momento simbolico: Stellantis sarà partner automotive delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina fornendo supporto logistico e mezzi ufficiali per l’evento. In questo contesto, Fiat rilancia la collaborazione con la nazionale giamaicana di bob, scegliendo come protagonista il nuovo Fiat Qubo L.

Un ponte tra passato e presente, tra un’icona pop dei primi anni duemila e una nuova proposta pensata per le famiglie moderne.

Lo spot

La nuova campagna pubblicitaria riprende il filo narrativo di allora, ma lo aggiorna con un linguaggio contemporaneo e un pizzico di surreale. L’ambientazione è ancora quella montana, con la neve a fare da coprotagonista. La nazionale giamaicana di bob — simbolo di determinazione e resilienza — si trova nuovamente in difficoltà, bloccata tra i tornanti innevati.

E qui entra in scena l’elemento che non ti aspetti: uno yeti. La creatura, incuriosita dalla tenacia della squadra, decide di intervenire con una sola, poderosa spinta che rimette tutto in moto. La scena è volutamente ironica ma il messaggio è chiaro: quando c’è spirito di squadra, ogni ostacolo può essere superato. Lo yeti, poi, non si limita a un cameo. Diventa parte integrante della narrazione, trasformandosi in una sorta di influencer, catalizzando l’attenzione e portando leggerezza alla storia.

Al centro di tutto c’è il Qubo L, raccontato come un’auto capace di accogliere tutti, senza esclusioni. Spazioso, versatile, pensato per chi ha bisogno di praticità ma non vuole rinunciare a comfort e personalità. Il sottotesto è chiaro: non importa chi sei, da dove vieni o quanto sei fuori posto c’è sempre spazio a bordo.

Qubo L, l’offerta dedicata

Oltre alla componente emozionale, c’è naturalmente quella concreta. Il nuovo Qubo L si propone come un multivan moderno e funzionale, disponibile sia in configurazione 7 posti a passo lungo sia 5 posti a passo corto, per adattarsi alle diverse esigenze familiari e professionali.

È anche l’unico modello diesel attualmente nella gamma Fiat, una scelta che guarda a chi percorre molti chilometri e cerca efficienza nei consumi. Le motorizzazioni disponibili comprendono il Diesel 130 CV Automatico, oltre alle varianti Diesel 100 CV e 130 CV Manuale. Non mancano, però, le alternative benzina ed elettriche, a dimostrazione di una gamma pensata per coprire esigenze differenti.

Il debutto nelle concessionarie è fissato per aprile, ma c’è già un’offerta che punta ad attirare l’attenzione. Fino al 28 febbraio, la versione benzina 1.2 da 110 CV con cambio manuale viene proposta al prezzo promozionale di 20.950 euro, in caso di finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia e rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4. Una cifra che lo posiziona in modo competitivo nel segmento dei multivan compatti, soprattutto considerando la dotazione e la versatilità offerte.

Una strategia che unisce storytelling e prodotto, memoria collettiva e innovazione. Il legame con la nazionale giamaicana di bob rappresenta un simbolo di inclusività e determinazione, valori che il marchio vuole associare al nuovo Qubo L.