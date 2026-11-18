Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

BMW e Getty Images Fiorella Mannoia: disavventura con l'auto

Un viaggio verso Firenze, un concerto da raggiungere e un imprevisto che costringe a cambiare programma. Fiorella Mannoia è rimasta bloccata in autostrada mentre si dirigeva nel capoluogo toscano per esibirsi al Teatro Verdi. A tradirla non sarebbe stato il motore, ma uno pneumatico posteriore, che nelle immagini diffuse sui social appare gravemente lacerato, quasi tranciato.

Un danno tale da rendere impossibile proseguire il viaggio, tanto da richiedere l’intervento del carro attrezzi. E c’è un altro particolare interessante: l’automobile coinvolta sembrerebbe essere una BMW M340i xDrive Touring, una station wagon dalle prestazioni decisamente sportive.

Bloccata in autostrada con la gomma posteriore distrutta

L’episodio è avvenuto il 17 novembre, durante il trasferimento della cantante dalla Sicilia alla Toscana, dove era attesa per il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, dedicato alle composizioni di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

A raccontare la disavventura è stata la stessa Mannoia attraverso una storia Instagram. Nel filmato appare seduta sul carro attrezzi, visibilmente contrariata, mentre commenta l’accaduto con una frase piuttosto eloquente: “È andata così, addio“.

L’attenzione cade inevitabilmente sulle condizioni della vettura. Lo pneumatico posteriore sembra aver subito una lacerazione particolarmente estesa, incompatibile con la prosecuzione della marcia. Non è però possibile stabilire dalle sole immagini se il danneggiamento sia stato provocato da un oggetto sulla carreggiata, da una foratura degenerata oppure da un’altra circostanza.

L’intervento del soccorso stradale ha permesso di recuperare l’automobile, mentre la cantante ha dovuto trovare una soluzione alternativa per raggiungere Firenze. Il contrattempo, fortunatamente, non ha compromesso il concerto.

La station wagon sportiva protagonista della disavventura

La vettura ripresa durante il recupero sembrerebbe una BMW M340i xDrive Touring, probabilmente appartenente alla serie aggiornata commercializzata nel 2025. L’identificazione rimane indicativa, ma offre l’occasione per osservare una delle interpretazioni più interessanti della tradizionale station wagon. La M340i appartiene alla famiglia Serie 3 e rappresenta il collegamento tra le versioni convenzionali e la più estrema M3 Touring. Sotto il cofano ospita un sei cilindri in linea turbo di 3,0 litri, abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt.

Nella configurazione europea il motore sviluppa 374 CV, scaricati sull’asfalto attraverso il cambio automatico Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale xDrive. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Nonostante le prestazioni, rimane un’automobile pensata anche per viaggiare. Offre cinque posti, un bagagliaio da 500 litri, espandibile abbattendo gli schienali posteriori, e un abitacolo dominato dal BMW Curved Display.

L’assetto sportivo M, l’impianto frenante maggiorato e la gestione elettronica della trazione completano una configurazione che abbina comfort e dinamica di guida. Caratteristiche particolarmente apprezzabili nei lunghi trasferimenti, anche se nessuna automobile è immune da un improvviso danneggiamento degli pneumatici.

Il concerto al Teatro Verdi si svolge regolarmente

Superato l’imprevisto, Fiorella Mannoia è riuscita a raggiungere Firenze e a rispettare l’appuntamento con il pubblico del Teatro Verdi. Lo spettacolo si è svolto regolarmente, senza che la disavventura automobilistica imponesse modifiche al programma.

La tournée Anime Salve celebra il repertorio di due protagonisti della musica italiana e accompagna l’uscita dell’omonimo album, prevista per il 27 novembre. Resta da capire quale sia stata l’origine del danneggiamento alla gomma posteriore e se abbia interessato anche altri componenti della BMW. Un pneumatico lacerato può infatti provocare ulteriori danni, soprattutto quando il cedimento avviene durante la marcia.

Per la cantante, intanto, la vicenda si è chiusa con un viaggio più movimentato del previsto. La BMW è rimasta sul carro attrezzi, ma l’appuntamento con Firenze è stato rispettato.