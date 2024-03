Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Un autovelox abbattuto da Fleximan. Adesso c'è un videogioco su di lui

Negli ultimi mesi la cronaca italiana è stata segnata marcatamente dalla figura misteriosa di Fleximan, l’abbattitore di autovelox che ha seminato il panico lungo tutto lo Stivale. Che sia un unico autore, o una schiera di fedeli seguaci o imitatori, ancora non lo sappiamo. Quello che resta sono le numerose macchinette abbattute con un flessibile, un modus operandi unico che ha determinato la “leggenda” intorno a questo personaggio.

Come spesso accade, il confine tra figura popolare ed esempio da non seguire è flebile, ma intanto la storia di Fleximan si arricchisce di un altro capitolo alquanto bizzarro. Perché, se da una parte non si registrano molte altre rivendicazioni da parte dell’eroe che agisce col favore della notte, dall’altra bisogna segnalare lo sbarco di Fleximan nel mondo del gaming. Proprio così, è stato lanciato un videogioco proprio su questo fenomeno italiano.

Un videogame per Fleximan

L’ultima “vittima” di Fleximan è avvenuta nel milanese, in zona Buccinasco, alcune settimane fa. Nel frattempo, il mondo dei videogiochi si arricchiva di questo nuovo capitolo che è disponibile sulla piattaforma Steam, a partire da 89 centesimi di euro (prezzo di lancio). Il titolo? “Fleximan“, naturalmente.

“Sei pronto a diventare Fleximan, il paladino delle strade? In questo gioco adrenalinico, la tua missione è semplice ma audace: salvare i cittadini dalle multe e ripristinare la giustizia sulle strade della nostra piccola città veneta.”

Questa è la premessa del gioco, la cui esecuzione risulta ancora più semplice. Nei panni dell’abbattitore di autovelox, in un gioco d’azione 3D in terza persona, si ha un solo obiettivo, che è quello di frantumare tutti i macina multe con un martello flessibile e salvare i cittadini dalle contravvenzioni. Fleximan, fanno sapere gli sviluppatori, può essere completato in una mezz’ora circa, ma in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti che “introdurranno nuovi meme e sfide divertenti.”

Emulare le gesta di Fleximan nella vita reale è sbagliato, perché le sue azioni sono illecite e porterebbero a dei contenziosi anche con la pubblica amministrazione. Chi vuole, invece, può concedersi il lusso di trovare la propria “vendetta” dietro a uno schermo, senza troppe implicazioni di ordine giuridico. Il tono del gioco è infatti scherzoso e leggero, come dovrebbe essere.

Fleximan eroe o minaccia

Le procure di mezza Italia indagano in modo fitto per scoprire l’identità di Fleximan e dei suoi emulatori. Ci sono alcune aree di Italia, specialmente il Veneto che è anche lo scenario di ambientazione di questo videogame, che sono state particolarmente colpite dalla furia del distruttore di autovelox.

Tuttavia, c’è chi però lo idolatra e lo vede come una specie di Robin Hood, in grado di restituire alla gente semplice qualcosa che è stato sottratto indebitamente dall’amministrazione tramite le multe. Dunque, il sentimento popolare è controverso e fa discutere.

Una questione che tiene banco ormai dalla fine dello scorso anno. Intanto, sempre in Veneto e precisamente a Padova, era sorto anche un murales per omaggiare la figura di Fleximan, ritratto nei panni di Uma Thurman in “Kill Bill” con un autovelox sventrato in mano. Un vero vendicatore degli automobilisti troppo vessati.