Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ford Ford GT Heritage Edition distrutta: andata in fumo in un incidente

Ci sono immagini che, per un appassionato di motori, colpiscono con la forza di un maglio. Immaginate una livrea che ha fatto la storia delle corse, l’azzurro e l’arancio del leggendario marchio Gulf, ridotta a un ammasso informe di fibra di carbonio e metallo contorto. Non si tratta del fotogramma di un film d’azione, ma della cruda realtà che si è consumata pochi giorni fa sulle strade della California, dove una Ford GT Heritage Edition, un’auto che rappresenta l’apice dell’ingegneria e del prestigio della casa dell’Ovale Blu, è stata letteralmente distrutta in un drammatico incidente.

La dinamica del disastro

Tutto è accaduto pochi giorni fa a Carmichael, un sobborgo nell’area di Sacramento. Grazie alle riprese di alcune telecamere a circuito chiuso, la dinamica dei fatti appare purtroppo chiara. La scena si apre con un SUV che tenta di immettersi nel traffico uscendo lentamente da un parcheggio. In quel momento, la Ford GT entra nell’inquadratura con una velocità superiore rispetto al resto del flusso veicolare, sebbene i testimoni e i video suggeriscano che non stesse viaggiando a un’andatura sconsiderata.

Il contatto è stato inevitabile e catastrofico: l’impatto con il SUV, che stava occupando la corsia della supercar, ha innescato una sorta di “manovra PIT” (quella usata delle forze dell’ordine per fermare le auto in fuga) involontaria. La Ford GT ha iniziato una carambola impazzita, ruotando su se stessa e dirigendosi verso una barriera di cemento con una violenza inaudita. La forza dell’urto è stata tale da far saltare l’auto oltre la barriera, facendola roteare un’ultima volta prima di arrestarsi in una nuvola di detriti.

Un’auto dal grande valore

Mentre i soccorritori lavoravano freneticamente per estrarre gli occupanti dalle lamiere, il mondo del web ha iniziato a interrogarsi sul valore di quanto è andato perduto. Sebbene alcuni riferimenti indichino che l’auto sia valutata fra 2,5 ai 4 milioni di dollari, la realtà, pur rimanendo nell’ordine delle cifre a sei zeri, è leggermente diversa.

Questo particolare esemplare era una Heritage Edition del 2019 o 2020, caratterizzata appunto dalla colorazione Gulf. Per dare un parametro di riferimento, il prezzo più alto mai raggiunto da un modello simile su note piattaforme d’asta è stato di circa 1.331.000 dollari nel novembre del 2022. Una cifra astronomica per una Ford, anche se lontana dai valori delle GT40 originali degli anni ’60.

Le conseguenze umane

Al di là del valore materiale, l’incidente ha lasciato un segno profondo sulla pelle dei protagonisti. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale dopo essere state estratte dall’abitacolo dai vigili del fuoco. In questo scenario tragico, l’unico elemento di sollievo è rappresentato dalla sicurezza della vettura: la derivazione agonistica della Ford GT ha dato prova della sua validità strutturale, proteggendo gli occupanti durante il volo oltre la barriera di cemento.

In ogni caso, l’incidente di Carmichael rappresenta un brusco risveglio per la comunità degli appassionati. Proprio nella settimana in cui la versione da pista della stessa auto, la Ford GT Mk. IV, faceva notizia per aver segnato un tempo incredibile di 6:15.977 al Nürburgring Nordschleife, la sua controparte stradale finiva la sua corsa nel peggiore dei modi. Non è ancora chiaro se il veicolo potrà mai essere riparato, ma ciò che resta è il monito di come, anche per una leggenda dell’asfalto, il confine tra la gloria e il rottame sia sottile come un colpo di sterzo improvviso.