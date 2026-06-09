Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Questa Mustang del 1965 è una tela su quattro ruote

La carrozzeria di una Ford Mustang del 1965 si è trasformata in un’opera d’arte d’eccezione, ospitando una straordinaria e complessa reinterpretazione de L’Apoteosi di Ercole di François Lemoyne. Non si tratta della solita personalizzazione da tuning o di una verniciatura stravagante per stupire i raduni di appassionati, ma di una vera e propria collisione culturale che unisce il mito delle muscle car americane con la grandiosità del classicismo europeo e l’arte contemporanea del tatuaggio. La coupé che ha fatto la storia dell’automobilismo d’oltreoceano si spoglia così della sua veste puramente motoristica per diventare un manifesto filosofico su ruote, capace di catturare l’attenzione sia dei cultori del restauro sia dei critici d’arte più raffinati.

Permanent Impermanence

L’opera, intitolata significativamente Permanent Impermanence, ha richiesto oltre 500 ore di meticoloso lavoro manuale, un’infinità di sessioni in cui l’artista ha trattato le lamiere della Mustang con la stessa precisione e sacralità che si riserverebbe alla pelle umana o a una tela da museo. Il fulcro concettuale del progetto risiede proprio nel profondo contrasto tra qualcosa che è temporaneo, come l’esistenza umana o i beni mobili, e qualcosa che è destinato a durare nel tempo, come l’arte.

Kozo ha scelto di riprodurre sulla carrozzeria il vasto dipinto a soffitto che incorona il Salon d’Hercule al Palazzo di Versailles. L’affresco originale di Lemoyne raffigura l’ascesa dell’eroe mortale alla divinità tra gli dei dell’Olimpo: un’allegoria quanto mai adatta per una mostra e un progetto interamente focalizzato su ciò che dura una vita intera e su cosa, invece, è destinato a svanire.

Questo tributo barocco è stato arricchito e stratificato da Kozo attraverso l’inserimento di sue figure dipinte in miniatura. Queste micro-rappresentazioni raccontano, in chiave intima e biografica, il suo tormentato e affascinante percorso personale da immigrato negli Stati Uniti, trasformando il mito universale di Ercole in un parallelismo con le fatiche e i traguardi del vissuto quotidiano dell’artista.

Kozo e l’incrocio tra motori e arte

Ma chi è la mente dietro questa incredibile Mustang? Kozo è un artista visivo con sede a New York, ampiamente celebrato a livello internazionale come tatuatore iperrealista. La sua fama è legata alla capacità unica di imprimere sulla pelle dettagli infinitesimali e sfumature di colore che sembrano sfidare le leggi della fisica del tatuaggio. Questa transizione dalla pelle dei clienti, alle tele e, infine al metallo della Ford Mustang del ’65 rappresenta un’evoluzione naturale ma dirompente della sua cifra stilistica.

L’incredibile automobile-scultura è nata in stretta collaborazione con Cart Dept, una piattaforma d’avanguardia fondata dal noto collezionista e imprenditore culturale Larry Warsh. La missione di questa realtà è chiara e si sposa perfettamente con lo spirito di chi ama i motori non solo come mezzi di trasporto, ma come espressioni culturali: continuare a esplorare l’intersezione tra la cultura automobilistica e l’arte contemporanea. La Mustang di Kozo dimostra che un’auto d’epoca non deve per forza rimanere congelata in un museo del restauro conservativo, ma può continuare a vivere, a cambiare pelle e a raccontare storie nuove, unendo la potenza nostalgica del motore V8 americano all’eleganza eterna di Versailles.