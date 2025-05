Napoli, le auto dei nuovi campioni d’Italia: le supercar degli Azzurri

Il Napoli dell’anno scorso si era spento: dopo l’addio di Spalletti, è arrivato un decimo posto che sembrava la fine di un ciclo. Invece no. In estate è arrivato Conte, e da lì ha cambiato fisionomia. All’inizio arrancavano, e le tre sberle a Verona facevano presagire un'annata di frustrazioni. Il gruppo è, però, ripartito, bava alla gola e il motore ha ingranato. Motore, la parola giusta: gli azzurri sono diventati una macchina collaudata alla perfezione, in tutti i sensi. Le auto guidate dai calciatori del Napoli campione d'Italia testimoniano che non si tratta solo di pallone. Stile, prestazioni, carattere. Anche fuori dal campo, la personalità sgorga.