Furti d’auto: la classifica delle dieci più rubate

Nel 2024, in Italia, ogni quattro minuti è sparita una vettura. Non una fuoriserie, ma quella che vedi ogni mattina sotto casa. La stessa che oggi finisce in silenzio su un carro attrezzi di dubbia provenienza. I ladri mettono nel mirino le city car con antifurti base, i SUV da esportare a pezzi, i furgoni da smontare in un pomeriggio. LoJack ha tracciato la lista: ecco le dieci auto più rubate. Andiamole a scoprire dalla decima alla prima posizione.