Fonte: IPA BYD conquista i social con un post geniale sull'elezione del Papa

Il principale evento della settimana è stato, senza dubbio, il Conclave e la rapida elezione di Leone XIV, eletto nuovo Papa nel pomeriggio di giovedì 8 maggio. A ufficializzare l’elezione è stata la tradizionale fumata bianca apparsa dal comignolo della Cappella Sistina. L’evento è stato commentato, in tempo reale, sui social network e ha ispirato meme di ogni tipo. Anche molti social media manager hanno sfruttato l’occasione per promuovere i propri brand sulle varie piattaforme.

Un caso esemplificativo arriva da BYD, marchio che si sta ritagliando uno spazio da protagonista assoluto sul mercato delle quattro ruote. La pagina Instagram di BYD Italia ha sorpreso gli utenti con un post davvero geniale con cui il brand è riuscito a sfruttare il trend della fumata bianca per sottolineare uno dei punti di forza della sua produzione ovvero l’affidabilità delle batterie, uno dei segreti del successo delle vetture di BYD.

Il post è stato pubblicato dalla divisione italiana di BYD che può contare su oltre 24 mila follower e su una pagina con continui aggiornamenti e molti contenuti che puntano a legare i suoi modelli con l’attualità, come avvenuto per l’elezione del Papa.

Il post geniale

Una semplice immagine, con un richiamo diretto al comignolo della Cappella Sistina e alla fumata bianca, sta facendo il giro dei social. BYD Italia, infatti, sulla sua pagina Instagram è riuscita a sfruttare il trend dell’elezione di Leone XIV per ribadire, ancora una volta, l’affidabilità delle Blade Battery. Il messaggio è chiaro: “Qui di fumate non ne facciamo”.

Si tratta di un riferimento ai problemi che può registrare una batteria che, in caso di malfunzionamento dei componenti interni, potrebbe produrre del fumo o addirittura incendiarsi. Si tratta di una possibilità tutt’altro che remota, soprattutto a seguito di un incidente.

Con il post sui social, che riportiamo qui di sotto, BYD ha voluto ricordare l’affidabilità delle sue batterie che vengono definite come le “più sicure al mondo” nella descrizione del post stesso che evidenzia come “in caso di incidente non emettono fuoco, né fumo. Di nessun colore“. Nel post, il comignolo della Sistina diventa un chiodo con un richiamo al celebre Test del Chiodo che serve per mettere alla prova le batterie e che viene superato dalle Blade Battery.

Sempre più protagonista

BYD è un brand sempre più rilevante sul mercato delle quattro ruote e inizia a farsi sentire anche sui social network, sfruttando ogni occasione per far parlare di sé e farsi conoscere. L’obiettivo è chiaro: la Casa cinese punta a crescere con l’obiettivo di diventare leader del mercato nel corso dei prossimi anni. Per quanto riguarda le batterie, gli ultimi dati confermano la crescita di BYD e, soprattutto, il dominio della Cina tra i produttori.

L’azienda vuole essere un riferimento del settore delle quattro ruote a livello globale, anche grazie alla possibilità di evitare i dazi con nuove strategie pensate per sostenere la diffusione dei suoi modelli. I prossimi anni saranno di profondo cambiamento per il mercato, con BYD che punta a essere sempre più protagonista.